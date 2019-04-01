誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



海豚容易成為漁民誤捕下的犧牲品。 台灣醒報（擷自Flicker） 分享 facebook

漁民誤捕，千隻海豚遭拖累死亡。截至目前為止，已有超過一千隻死亡、鰭遭到切除的海豚在法國沿岸被發現。科學家認為，大量海豚遭到切除身體部位是漁民為了保護魚網造成，環保團體則認為政府應該負起責任，降低濫捕的行為出現。

據《英國獨立報》報導，統計從今年1月至今，在法國海岸發現的1,100隻海豚數量已超越去年一整年加總，而且去年更是40年來最高的一年。拉羅謝爾大學科學家杜賓表示，「從來沒有出現這麼高的數字過。」

據《綠色事務》報導，海洋守護者協會於法國大西洋海岸沿岸的海灘上，在過去幾個月發現多隻殘缺海豚的屍體。從去年12月以來，該團隊已發現大約700隻死海豚在海灘上被沖上岸。

海洋守護者協會估計，每年至少有6,000隻海豚在法國西海岸被殺，成為漁業誤捕的犧牲品。保育人士指出，一般漁民將魚網拉上來後，會將誤觸魚網而窒息的海豚的身體部位切斷來保留魚網。

法國海洋守護者協會會長伊珊拉麗表示，「政府應該負起責任並採取行動，特別是馬克宏，因為他曾說過想要保護生態。」

對此，法國生態部長戴扈傑（Francois de Rugy）表示，有意加強研究現有安裝聲音驅逐裝置的26艘拖網漁船，因為該裝置啟動後，會發出訊號至附近海豚，讓海豚游走。不過，海洋守護者協會則認為成效不佳，因為拖網漁船擔心啟動裝置也會驅走其他有價值的魚類，只有在被檢查時才會開啟。

海洋守護者協會法國分會對此提出一項名為Operation Dolphin ByCatch的計畫，目的在提高外界對於在捕魚行業中海豚遭誤殺的認識。

據世界野生動物基金會（WWF）指出，誤捕是小型鯨類動物死亡的最大原因，其中包括海豚、小型鯨魚與鼠海豚。該基金會也認為，為了降低誤捕數據，外界需要更多關注在減少誤捕的做法上。該組織目前正與捕魚業合作研究新技術與魚網希望達到該目標。

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