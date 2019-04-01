親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本公布新年號
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

回批陳明通只顧肚子像禽獸 韓國瑜：不謀人民福祉才像禽獸！

東區出走潮：無力負擔的高店租 商圈末日將來臨？

誤捕引爭議 法國千隻海豚遭割鰭死亡

2019-04-01 17:39台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導

海豚容易成為漁民誤捕下的犧牲品。 台灣醒報（擷自Flicker）
海豚容易成為漁民誤捕下的犧牲品。 台灣醒報（擷自Flicker）
分享

漁民誤捕，千隻海豚遭拖累死亡。截至目前為止，已有超過一千隻死亡、鰭遭到切除的海豚在法國沿岸被發現。科學家認為，大量海豚遭到切除身體部位是漁民為了保護魚網造成，環保團體則認為政府應該負起責任，降低濫捕的行為出現。

據《英國獨立報》報導，統計從今年1月至今，在法國海岸發現的1,100隻海豚數量已超越去年一整年加總，而且去年更是40年來最高的一年。拉羅謝爾大學科學家杜賓表示，「從來沒有出現這麼高的數字過。」

據《綠色事務》報導，海洋守護者協會於法國大西洋海岸沿岸的海灘上，在過去幾個月發現多隻殘缺海豚的屍體。從去年12月以來，該團隊已發現大約700隻死海豚在海灘上被沖上岸。

海洋守護者協會估計，每年至少有6,000隻海豚在法國西海岸被殺，成為漁業誤捕的犧牲品。保育人士指出，一般漁民將魚網拉上來後，會將誤觸魚網而窒息的海豚的身體部位切斷來保留魚網。

法國海洋守護者協會會長伊珊拉麗表示，「政府應該負起責任並採取行動，特別是馬克宏，因為他曾說過想要保護生態。」

對此，法國生態部長戴扈傑（Francois de Rugy）表示，有意加強研究現有安裝聲音驅逐裝置的26艘拖網漁船，因為該裝置啟動後，會發出訊號至附近海豚，讓海豚游走。不過，海洋守護者協會則認為成效不佳，因為拖網漁船擔心啟動裝置也會驅走其他有價值的魚類，只有在被檢查時才會開啟。

海洋守護者協會法國分會對此提出一項名為Operation Dolphin ByCatch的計畫，目的在提高外界對於在捕魚行業中海豚遭誤殺的認識。

據世界野生動物基金會（WWF）指出，誤捕是小型鯨類動物死亡的最大原因，其中包括海豚、小型鯨魚與鼠海豚。該基金會也認為，為了降低誤捕數據，外界需要更多關注在減少誤捕的做法上。該組織目前正與捕魚業合作研究新技術與魚網希望達到該目標。

【更多精采內容，詳見

海豚法國漁民
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

年底釜山東協峰會 南韓考慮邀金正恩參加

2019-04-01 16:26

阿國強人距下台不遠 新政府沒心腹

2019-04-01 18:03

文在寅籲北韓與美重啟對話 推動朝鮮半島和平

2019-04-01 17:59

秘魯火燒車至少20死 公共運輸混亂釀慘重意外

2019-04-01 17:48

秘魯雙層巴士起火 至少20死8傷

2019-04-01 16:56

和美國不一樣 紐西蘭恐攻後擁槍團體支持嚴管槍枝

2019-04-01 16:20

烏克蘭大選首輪開票逾5成 諧星遙遙領先

2019-04-01 15:57

涉金正男謀殺案 越籍女嫌可能獲釋

2019-04-01 14:39

挨批不處理兒童性侵醜聞 教宗：療傷過程已開始

2019-04-01 14:37

烏克蘭大選 喜劇演員首輪第一

2019-04-01 14:36

金正男案：越南女嫌犯逃過死刑 最快5月獲釋

2019-04-01 14:13

土耳其首都恐變天 艾爾段稱全國得票還是贏

2019-04-01 13:39

不敗神話破滅！土耳其地方大選，厄多安「25年來第一敗」

2019-04-01 13:30

影／非愚人節玩笑！烏克蘭總統大選首輪 諧星暫居第一

2019-04-01 12:37

推翻親俄總統5年後… 烏克蘭人仍過苦日子

2019-04-01 12:34

「不屈服民粹」 斯洛伐克選出首位女總統

2019-04-01 12:32

軍民雙施壓 民營媒：阿爾及利亞總統擬本週請辭

2019-04-01 12:30

金正男謀殺案：改控越南籍女嫌較低罪行 今天有望獲釋

2019-04-01 11:33

南韓士兵使用手機試點 範圍擴大至所有部隊

2019-04-01 11:32

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33

駐西班牙使館2月遭襲 北韓認定是恐攻

2019-04-01 00:14

疑報復哈紹吉案 揭貝佐斯醜事 竟是沙國政府？

2019-04-01 00:09

烏克蘭大選今出爐 喜劇演員被看好

2019-03-31 23:59

走過經濟泡沫破滅…日平成時代 伏伏起起30年

2019-03-31 23:15

以巴緊張情勢趨緩 進入加薩商業通道重新開放

2019-03-31 21:35

土耳其地方選舉登場 艾爾段恐失首都與伊斯坦堡

2019-03-31 20:26

厄瓜多規模6.2強震 暫未傳災損

2019-03-31 16:58

抗議週年遇土地日 加薩問題受注目

2019-03-31 16:12

遏阻網攻劍指中俄 FBI啟動911恐攻以來最大組織轉型

2019-03-31 15:58

斯洛伐克首位女總統 誓言打擊貪腐

2019-03-31 15:52

文在寅內閣提名人選遭質疑 7人已2人出局

2019-03-31 15:10

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

5月啟用！日本公布新年號「令和」 出自古籍萬葉集

2019-04-01 10:43

日本令和年出生 英文表記變「優酪乳」、「18禁」？

2019-04-01 11:32

年號變更成本恐為天價 日本須在1個月內完成「改元」

2019-04-01 08:38

日本新年號查證仔細「總不能選出中華料理餐館名」

2019-03-31 22:56

美國為他提前4年再登月 專家：想害死太空人

2019-04-01 09:00

叫Uber卻搭錯車 南卡女大生遇害 兇嫌被逮

2019-04-01 06:20

36年前的無敵巨嬰長大後…身高210公分 常被路人「臨檢」

2019-04-01 15:19

「平成」顛倒成「令和」 日本翻轉字大師應景新作

2019-04-01 13:36

防日本新年號外洩 專家手機沒收、上廁所要盯梢

2019-04-01 09:00

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-04-01 06:39

名字叫「令和」 早大憲法教授爆紅

2019-04-01 13:59

日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55

樂極生悲！連釣兩隻鯊魚 結果下一秒就GG了

2019-04-01 15:00

日本年號要避諱？英文字首撞不得

2019-03-31 23:05

安全氣囊爆開！腳翹儀表板暗藏危機 她失去額頭兩年

2019-04-01 09:53

美國現象／移居趨勢：貧富階級 兩極發展

2019-04-01 02:22

部分日人：「令和」並列不合適 但符合安倍保守信念

2019-04-01 12:39

引頸期盼的新年號…怎麼是手語哥？日網友哭笑不得

2019-04-01 13:23

NASA徵實驗對象 兩個月「躺著就好」57萬落袋

2019-04-01 11:57

走過經濟泡沫破滅…日平成時代 伏伏起起30年

2019-03-31 23:15

小女兒拔牙不用怕 爸遙控「特斯拉」也幫的上忙

2019-04-01 12:59

日本車站瘋搶「年號」號外 有人拿到破號外也喜極而泣

2019-04-01 13:23

日本將公布新年號 全民見證新時代來臨

2019-04-01 09:35

空汙嚴重 恐讓亞洲企業流失人才

2019-03-31 22:45

生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22

小型飛機墜毀德國西部 3人喪命包含俄國女富豪

2019-04-01 05:34

日皇年號要避諱？拼音字首撞不得

2019-03-31 23:57

愛女叫Uber誤上賊車遇害 父心碎PO合照淚悼

2019-04-01 11:01

日本新年號出爐 吳釗燮：日方以正式管道通知我方

2019-04-01 11:53

超猛！61歲阿嬤替兒代孕 自己的孫女自己生

2019-04-01 14:41

國會若通過與歐盟建立關稅同盟 大臣籲梅伊尊重

2019-03-31 19:56

防「千禧蟲」再現 日本今公布新年號

2019-03-31 23:53

川普「通俄門」落幕，紐時竟是贏家？耗時近2年、花了2500萬...白宮記者分析最大輸家

2019-04-01 09:23

日本新年號令和 首度不是選自中國古籍

2019-04-01 12:32

日本取年號…要參考中國古籍

2019-03-31 23:15

微軟納德拉：好的領導人 須具三特質

2019-03-31 23:50

英國會今再表決脫歐替代方案 梅伊政府瀕臨瓦解

2019-04-01 11:17

新書曝川普打小白球狂作弊 把別人好球丟沙坑

2019-04-01 10:17

美企華裔老闆 獲選最受愛戴CEO

2019-03-31 23:50

美傳將售F-16V給台灣 彭博：挺台政治意義甚於軍力平衡

2019-04-01 08:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top