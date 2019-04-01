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生孩子像在搔癢！她無憂無痛 受傷還能快速痊癒

2019-04-01 13:22聯合報 記者郭宣含╱即時報導

英國麻醉學期刊28日公布一篇研究，研究人員發現71歲婦女喬‧卡麥隆（Jo Cameron）幾乎過著無痛人生，這是因為她身上有一種過去不明的基因出現突變所致。研究人員希望這項發現有助發展創新的止痛療法。

來自蘇格蘭的卡麥隆一生中幾乎沒感到憂慮或害怕，而且身體能迅速痊癒，研究人員認為，卡麥隆的情況可能與這個特別的基因突變有關。

卡麥隆表示，別人跟她說生孩子會很痛，但是當年她分娩的幾個小時中，她就像個沒事人兒，甚至不用打無痛分娩。

她表示：「我可以感覺到身體發生變化，但這不會對我造成傷害。」她覺得生產的感覺像「搔癢」，所以她後來告訴其他懷孕媽媽「別擔心，生孩子沒別人說的那麼可怕。」

倫敦大學學院分子痛覺組織負責人伍德（John Wood）表示：「我們從沒見過跟她一樣的病患。」

耶魯醫學院神經學家瓦克斯曼（Stephen Waxman）的一些研究對象具有罕見突變，可以改變痛覺體驗。他表示：「每一個突變案例都教會我們一些事，並指出可能鎖定某個特定基因，研發更有效的新型止痛藥。」

科學家約5年前開始研究卡麥隆的基因。卡麥隆與丈夫住在蘇格蘭尼斯湖河岸，她過著快樂又平凡的生活。有一次卡麥隆動手部手術時，醫生似乎很疑惑為何這位病患不會覺得痛，而且也不想使用止痛藥。

德芙吉特·斯里瓦斯塔瓦（Devjit Srivastava）是蘇格蘭國民保健署醫院的麻醉與止痛藥物諮詢師，也是該論文的作者之一。當時卡麥隆告訴斯里瓦斯塔瓦：「我保證我不需要任何止痛藥。」

卡麥隆表示，她65歲時做了髖關節置換手術，因為她不覺得髖關節痛，因此一直到嚴重退化她才注意到這個問題。她感覺不到割傷、燒燙傷或骨折的疼痛，經常等到出現「燒肉味」，或者等她的丈夫發現她在流血，她才注意到身體有狀況。

倫敦大學學院分子痛覺組織希望以基因的角度了解痛覺與觸覺生物學。數十年來，科學家發現數十人處理痛覺的方式異於常人，但是該研究團隊發現，卡麥隆的基因跟其他無痛覺人類的基因不同。

最後研究人員在FAAH-OUT基因找到線索。該組織高級研究人員考克斯（James Cox）表示，每個人體內都有FAAH-OUT基因，但是卡麥隆體內的這個基因前面部分被刪除。

雖然卡麥隆經常燙燒或割傷自己，卻很少留下疤痕，科學家認為這可能與基因突變有關。

卡麥隆表示，她父母不會因為她感受不到痛覺，就成天擔心害怕。她認為這可能是因為她的突變遺傳自她的父親，她回想道：「我不記得她用過任何止痛藥，我想這就是我認為不會痛並不奇怪的原因。」

因為卡麥隆的父親已不在世，無法得知他基因突變的原因。卡麥隆的母親並沒有這種突變，卡麥隆的女兒也沒有，但她的兒子遺傳到她一部分對疼痛無感的基因。

科學家還發現，卡麥隆的焦慮程度驚人地低，她的焦慮症問卷得分為0（滿分21分）。卡麥隆不記得自己感到焦慮或害怕的情況，她說：「我很開心。」

雖然這種突變聽起來像場夢，但也有一些缺點，其中一點就是她常忘東忘西。研究人員表示，他們希望進一步了解FAAH-OUT基因的運作，進一步設計基因療法或痛覺干擾。

蘇格蘭71歲婦女喬‧卡麥隆幾乎感覺不到痛，研究人員這是因為她的基因產生突變所造成...
蘇格蘭71歲婦女喬‧卡麥隆幾乎感覺不到痛，研究人員這是因為她的基因產生突變所造成。路透影片
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