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影／非愚人節玩笑！烏克蘭總統大選首輪 諧星暫居第一

2019-04-01 12:37聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

烏克蘭總統大選出口民調出爐，諧星出身的澤倫斯基獲30.4%的得票率，現任總統波洛...
烏克蘭總統大選出口民調出爐，諧星出身的澤倫斯基獲30.4%的得票率，現任總統波洛申科的得票率為17.8%，兩人將在第二輪選舉分勝負。澤倫斯基在「人民公僕」劇中飾演一名意外選上總統的老師，他在劇中怒罵政壇腐敗的形象深得人心，也為他戲外的真實選戰定調。路透
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烏克蘭總統大選出口民調出爐，政治素人、喜劇演員出身的澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）獲30.4%的得票率，現任總統波洛申科則拿下17.8%，兩人將在3周後的第二輪選舉分勝負。澤倫斯基在喜劇中飾演一名意外選上總統的老師，他在劇中怒罵政壇腐敗的形象深得人心，也為他戲外的真實選戰定調。

《BBC》報導，澤倫斯基唯一的「從政經驗」，就是在電視劇「人民公僕」（Servant of the People）中扮演總統；他飾演的教師因怒罵政壇貪腐影片爆紅而意外當選總統，剛正不阿的形象深得人心，也為他戲外的真實選戰定調，並以此劇為名創立新政黨。

澤倫斯基參選以來可說是完全不按牌裡出牌，他不舉行造勢活動，鮮少接受訪問，更沒有強烈的政治觀點，坦言自己沒有從政經驗「但我正在學習」，也獲支持者埋單，認為唯有素人才能清理政壇稀泥；澤倫斯基更懂得善用社群媒體來捕捉年輕選民的目光。

澤倫斯基出身烏克蘭中部城鎮克里維瑞格（Krivy Rig），已婚、有兩個孩子。他大學時修習法律，但卻投入戲劇事業，並以俄語製作節目，再加上他承諾若當選總統，願與俄羅斯就結束烏克蘭東部衝突進行直接談判，讓他在烏克蘭東部和南部的俄語區具有吸引力。

41歲的澤倫斯基強調，他這回可不是在搞笑。他說：「這不是拍電影，而是真正的人生。我真的希望幫助烏克蘭，幫助全國人民。」

不過，在電視劇中，澤倫斯基的角色公然反抗烏克蘭有錢有勢的寡頭集團，現實生活中，澤倫斯基卻遭指控是電視台老闆億萬富豪柯羅莫伊斯基（Igor Kolomoysky）的「傀儡」，柯羅莫伊斯基的電視台也不避諱用大篇幅報導澤倫斯基來炒熱選情。

柯羅莫伊斯基目前流亡在外，他被烏克蘭當局指控，透過他所創立的烏克蘭最大商業銀行普里瓦銀行（PrivatBank），詐騙民眾數十億美元的存款。

澤倫斯基否認與這位富商有任何政治關聯，兩人純屬公事上往來。他表示「烏克蘭所有的電視台都屬於寡頭集團，大公司也是，難道這就代表，所有在這些地方上班的烏克蘭人，都沒有道德原則嗎。」

澤倫斯基與現任總統波洛申科，將在3周之後的4月21日進行第二輪選舉，目前民調顯示，澤倫斯基支持率領先波洛申科。

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