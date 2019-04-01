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推翻親俄總統5年後… 烏克蘭人仍過苦日子

2019-04-01 12:34世界日報 編譯季晶晶／綜合31日電

獨立廣場革命推翻親俄總統5年後，烏克蘭人仍過著苦日子。 美聯社
獨立廣場革命推翻親俄總統5年後，烏克蘭人仍過著苦日子。 美聯社
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烏克蘭31日舉行總統大選，這是自五年前街頭示威發展成革命運動、推翻眾所鄙視的親俄領導人以來，首次票選總統。但身在歐洲唯一陷入戰爭的國家，烏克蘭人這些年並未走上康莊大道，經濟衰敗，人民對執政者備感失望。

紐約時報報導，基輔「獨立廣場革命」屆滿五周年之際，民調顯示，烏克蘭人對現有領導人並不滿意，很高興擁有趕他們下台的投票自由。

五年前積極參與反政府運動的52歲洛莫諾說：「烏克蘭現況不符我們的期待。」他和許多當初到獨立廣場憤怒吶喊、吸引全球注意的烏克蘭人一樣，雖贏得改朝換代，但不滿意新領導人。

擁有巧克力公司的億萬富翁波洛申科，當初受到示威者支持，距革命僅三個月就在2014年大選輕鬆選上總統。他的支持率目前已降至16%。

洛莫諾當初認為，深化與歐盟和北約的關係是保證烏克蘭未來的唯一道路。同樣的觀點鼓動多場推翻政府的示威活動。但五年之後，洛莫諾說：「如果不是國家在打仗，我們絕對會再起義，百分之百。」這次是反波洛申科。

烏克蘭東部地區的戰爭是選民最關注的議題。俄羅斯支持的分離主義者在2014年3月俄國兼併克里米亞後不久叛變，他們宣稱基輔領導人是法西斯主義者。

這場衝突不常受到媒體報導，但它既是地區戰爭，也暴力地表達出俄羅斯和西方國家之間更廣泛的爭鬥，其中包括克里姆林宮努力要影響西方選舉。

政治人物協商和平協議無效，東部戰線已經好幾年未曾移動，士兵打的是類似第一次世界大戰的過時壕溝戰，整日在泥濘和沙包之間生活與戰鬥。

39歲的波格指出，反對黨在總統大選的強力表現，以及志工團體和公民組織活動盛行，代表烏克蘭人「對現況不滿」。她說，「行動主義的黑暗面就是不快樂」。

現任總統波洛申科的支持主要來自西部，這裡雖無戰事，但深度的經濟衰退使他失去選民的心。

領微薄年金須仰賴食物銀行才能過活的72歲史卓秀柯，不看好政府呼籲全民支持和為戰爭牲的口號。他說：「我們不會為了這些掌權的盜賊，牲性命和靈魂。」

獨立廣場革命推翻親俄總統5年後，烏克蘭人仍過著苦日子。 新華社
獨立廣場革命推翻親俄總統5年後，烏克蘭人仍過著苦日子。 新華社
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