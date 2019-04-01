「不屈服民粹」 斯洛伐克選出首位女總統

2019-04-01 12:32 世界日報 編譯中心／綜合31日電



斯洛伐克選民對貪腐的怨氣，讓幾乎沒有政治經驗、45歲自由主義派律師查普托娃（Zuzana Caputova）一舉贏得總統大選，力阻民粹主義、反歐盟派政治人物勢力在歐陸增長，成為斯洛伐克史上第一位女總統。

蘋果日報報導，查普托娃在勝選演說中告訴支持者：「我很欣慰，不僅僅因為投票結果，也是因為這證明各項可能性：不屈服於民粹主義、實實在在說話，提及利益相關議題時也用不著訴諸挑釁意味的字眼。」

幾乎沒政治經驗的卡普托娃是單親媽媽，有兩名正值青春期的女兒。她打出「勇敢面對惡魔」的選戰口號，將選戰塑造成善與惡的對抗。她在去年2月記者古奇亞克（Jan Kuciak）遭槍手滅口案後，宣布投入選戰。

路透報導，根據98.1%開票結果，挺歐盟的政治素人查普托娃得票率58.3%，領先歐洲聯盟執行委員會副主席塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）的41.7%。

塞夫柯維奇是備受敬重的外交官，立場同樣親歐，這次在執政黨方向黨（Smer）支持下出征。方向黨是國會最大政治團體，自2006年支配斯洛伐克政壇至今。

多位觀察家把查普托娃拿來和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）相提並論，說兩人都是局外人，都靠改革主義議題取得執政權。法新社報導，分析家維拉吉（Aneta Vilagi）表示，「法國上一次總統選舉也出現類似情節，由代表新興政治趨勢和新興政治運動的候選人贏得選舉。」

然而分析家馬魯西亞克（Juraj Marusiak）警告，查普托娃和馬克宏的「計畫都型塑在模糊輪廓之上，所以也都可能讓人大失所望」。

選舉結果也引發選民兩極看法，66歲退休人士庫契塔（Ladislav Kuchta）表明不希望由女人擔任一國元首，「總統是很重要的職位，我們需要男人當家」。他還說：「斯洛伐克不需要出（德國總理）梅克爾（Angela Merkel）。」

但55歲IT技術人員史垂塞克（Oliver Strycek）認為，查普托娃缺乏政治背景的特質讓人耳目一新，「我在政治圈內看不到任何一個值得信賴的人，連反對派陣營也找不到」。