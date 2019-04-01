日本新年號 上午10時30分揭曉

2019-04-01 06:55 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本政府今天上午將完成關於新年號選定最終手續，在日本時間上午11時30分(台北時間10時30分)，由日本政府發言人、官房長官菅義偉宣布新年號。日本首相安倍晉三隨後也將舉行記者會，向國民說明新年號的意義。

配合皇太子德仁5月1日即位儀式，新年號將在5月1日零時啟用，正式「改元」。

新年號必須符合國民的理想與期待，2個漢字、易寫易讀，除了至今未曾使用為年號或諡號，也要排除一般民眾廣為使用的字語，像是不宜與大企業相同的名稱。近代以來使用過的年號包括明治(Meji)、大正(Taisyou)、昭和(syouwa)、平成(Heisei)，為了避免造成困擾誤會，新年號選定也將避免選用M、T、S、H開頭。

歷來日本年號幾乎都出自中國古籍，如「昭和」取自尚書「百姓昭明，協和萬邦」；「平成」的由來「內平外成」、「地平天成」也是分別出自史記與尚書。日本政府3月14日已正式委託提案的專家囊括日本文學、中國文學、日本史學、東洋史學，讓日本各界期待是否誕生由日本古籍選出的新年號。

不過，由於日本古籍多用平假名書寫，要找到合適的年號候選名稱不易。加上日本古籍許多都源自中國古籍，預料新年號兼具中國與日本古籍雙重出處可能性較高。

日本政府將在日本時間上午9時30分舉行專家懇談會，並預計在10時20分左右聽取參眾兩院正副議長意見後，舉行臨時內閣會議作出最後決定。菅義偉將比照「平成」發表模式，預計在11時30分舉行記者會，揭示書法書寫的新年號，並說明新年號的出處。新年號發表後，安倍將在中午舉行記者會，發表對國民談話，說明新年號的意涵。

新年號的選考作業保密，專家懇談會名單今日新年號發表才對外公布，至於提案專家名單將不會對外說明。