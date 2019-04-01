疑報復哈紹吉案 揭貝佐斯醜事 竟是沙國政府？

2019-04-01 00:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張江寧 ／報導



亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯請人調查自己手機遭駭，揪出意外源頭。（美聯社） 分享 facebook

亞馬遜創辦人貝佐斯聘請的安全專家德貝克表示，沙烏地阿拉伯政府駭入貝佐斯的手機，取得他的私密資訊。

貝佐斯雇用德貝克追查自己手機裡的資訊究竟是如何落入八卦小報「國家詢問報」手裡，德貝克因此發現沙國的駭客行動，並認為動機可能和華盛頓郵報刊登沙國異議記者哈紹吉的文章並報導他遇害一事有關。

貝佐斯擁有華盛頓郵報。路透報導，沙國駐華盛頓大使館沒有回應這項指控。

已把調查結果交給美國官員的德貝克說：「我們的調查人員和幾名專家都相當確定，沙國曾駭進貝佐斯手機取得他的資料。」

今年二月，貝佐斯指控「國家詢問報」的發行商全美媒體公司要脅他，要他公開表示「國家詢問報」對他外遇的報導並非出於政治動機，不然就刊出貝佐斯的私密照。「國家詢問報」在一月報導了貝佐斯外遇消息，包括照片和手機簡訊。

德貝克表示，全美媒體公司曾威脅他，要他對外宣稱在報導貝佐斯外遇一事上，國家詢問報沒有進行竊聽或駭客行為。全美媒體公司尚未回應德貝克的指控。

德貝克說，沙國早已鎖定刊出哈紹吉文章的華郵：「部分美國人可能會相當訝異，去年十月後，因華郵對哈紹吉一案鉅細靡遺的報導，沙國很想中傷貝佐斯。沙國王儲穆罕默德顯然將華郵視為大敵。」

沙國外交部二月表示，沙國和「國家詢問報」報導貝佐斯外遇一事「絕無關連」。