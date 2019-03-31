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日本年號要避諱？英文字首撞不得

2019-03-31 23:05聯合報 記者李京倫╱即時報導

日本決定新年號時，要注意的事很多，其中一個就是，連年號羅馬拼音字首都不能跟前幾個年號一樣。

日皇裕仁1989年1月7日逝世，明仁即位。日本政府基於年號法規定頒布更改年號的命令，從隔天正式改為平成元年。

平成是日本依據年號法產生的第一個年號，但因為不能在裕仁在世時啟動更改年號的手續，所以直到裕仁過世當天才啟動，正式委託相關人士出席「年號座談會」，會中各方僅交換意見廿分鐘，就在嚴肅氣氛中匆忙決定新年號。

不過，相關人士早已私下準備更改年號，據傳在1988年9月裕仁過世前三個月就已挑出三個候選年號。

1989年1月7日上午，日本政府內閣內政審議室正式從十多個候選年號中，選出平成、修文及正化，並取得時任首相竹下登同意。

這三個候選年號中，平成的羅馬拼音是Ｈ開頭，另外兩個都是Ｓ開頭，內閣內政審議室長的場順三認為，明治以來的年號羅馬拼音字首分別是M（明治）、T（大正）、S（昭和），接下來應該用H（平成）比較合適。

會有這種考量，是因為不少日本人習慣用羅馬拼音字首代表年號，例如平成30年表記為「H30」，因此新年號拼音字首不宜和前幾個一樣，以免混淆。

之後的臨時內閣會議正式決定新年號，由時任內閣官房長官的小淵惠三舉行記者會宣布。

日本目前使用時間最長的年號是昭和，用了62年又14天；最短的年號是曆仁，僅用了兩個月14天。

若用年號橫跨的年分來看，最長的也是昭和，用了64個年分；最短的則是僅使用一個年分的朱鳥和天平感寶；實際使用時間最短的曆仁因為剛好跨過元旦，所以算起來是用了兩個年分。

1989年1月7日，內閣官房長官小淵惠三公布新年號「平成」。（美聯社）
1989年1月7日，內閣官房長官小淵惠三公布新年號「平成」。（美聯社）
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羅馬拼音內閣新年

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