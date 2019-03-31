日本新年號查證仔細「總不能選出中華料理餐館名」

2019-03-31 22:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



日皇明仁定4月30日退位，日本政府決定開先例，提前於日本時間4月1日上午11點半（台灣時間上午10點半）公布新年號。日皇生前退位是日本憲政史上首次，且過去沒有在新日皇即位前就公布新年號的前例，但隨著時代演進，日本政府擔心更改年號牽涉到修改電腦和手機等各項軟體系統，為了避免引發問題決定提前一個月公布，讓各界有時間因應。

日本朝日新聞報導，新年號的考量條件包括以下幾點：常用漢字；每一字筆劃最多12到15劃；羅馬拼音字首不能與前四個年號重複，包括M（明治）、T（大正）、S（昭和）、H（平成）；盡可能避免使用民間自辦票選的前幾個年號；避免使用廣泛用在人名上的文字；不使用和大企業相同的名稱。

這次日本決定提前公布年號，主因之一和資訊科技革命有關。上次日本更換新年號是在1989年，當時電腦還不普遍，如今電腦、手機和所有人的生活緊密結合。新日皇5月1日登基時，日本所有電腦、軟體系統當天必須同步改用新年號，因此日本政府決定順應時代演進提前公布，以免資訊系統來不及修改產生問題。

年號是封建王朝的紀年方式，最早始於西漢，由漢武帝發明，採用「建元」，使用時間為西元前140年到西元前135年。日本共同社報導，據稱日本在7世紀中葉（西元645年，唐朝貞觀19年），首次使用「大化」年號，到「平成」已是第247個，多出自中國典籍。

每一代日皇擁有一個年號的「一世一元」制度，始於明治時期。在這之前，日本史上一些朝代經常改年號，有的是因出現祥瑞兆頭，有的是因天災、疫病、發音諧音不吉祥而更改，如江戶時代「明和九年」發生大火災、大水災，明和（meiwa）的發音類似「麻煩」（meiwaku）年，後來改年號為「安永」。

目前民調排行榜第一名年號為「安久」，但日本政府盡量避免以民調排行前幾名的詞為年號，因為這屬於通俗語。

1989年參與「平成」年號選定作業的日本內閣內政審議室前室長的場順三曾透露，當年不像現在網路發達，為了避免選到通俗語，查證作業很艱辛。他說：「總不能選出個中華料理餐館或烤肉店名字。」