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共機踰越台海中線 總統府譴責：公然破壞兩岸現狀

空汙嚴重 恐讓亞洲企業流失人才

2019-03-31 22:45聯合報 記者張江寧╱即時報導

亞洲一些大城市空氣汙染嚴重，一些大企業為了吸引人才到當地任職，紛紛祭出「霧霾假」、「空汙津貼」等招數。但專家警告，若不從根本改善空汙問題，健康隱憂可能使人才卻步，企業找人留人都出現困難。

法新社報導，根據聯合國環境署，92%的亞太地區居民暴露在可能嚴重危害健康的空汙環境裡，也就是說，除了高薪，企業需要提供更多誘因。

ECA國際人力資源諮詢公司亞洲區總監關禮廉說，這些額外誘因包括每幾個月就放幾天有薪的「霧霾假」，或容許員工能以非傳統方式排班，給予他們餘裕，讓員工能從汙染較不嚴重的地區通勤入城。

關禮廉表示：「在汙染較嚴重的地區，我們會建議給予員工本薪10%到20%的加給。」

這個數值來自一套評估系統，原先是讓企業用來計算該給多少調職津貼，這套系統考量的因素包括當地的犯罪率、通勤方式等。

到空汙嚴重的地區任職，除了加給，企業吸引人才的辦法還包括較能隔絕空汙的住處、辦公室和住房配備空氣清淨機、發給面罩、定期健康檢查等等。

關禮廉說：「如果把以上這些也納入計算，那麼每年每人最低費用可能落在5000到10000美元間（約台幣15萬到30萬元）。」

2014年，日本松下電器決定補助外派中國員工「空汙津貼」，可口可樂公司則替外派到中國的員工加薪15%。

中國積極想處理空汙問題，但北京和印度新德里等大城的空氣品質指標依然時常超標。關禮廉指出，這都可能讓企業面臨「人才流失」。

印度空汙問題相當嚴重。（美聯社）
印度空汙問題相當嚴重。（美聯社）
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