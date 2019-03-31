英國最老男人111歲 曾到台灣教書

2019-03-31 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



英國最高齡男人史密斯（Alfred Smith）和威頓（Bob Weighton），都在3月29日滿111歲。他們生於1908年3月29日，經歷過兩次世界大戰、20多位英國首相和英國在位最久君主伊麗莎白二世女王67年統治，曾目睹英國1973年加入歐盟前身「歐洲經濟共同體」，而英國原本定於他們111歲生日這天脫離歐盟。

住在英格蘭南部的威頓說，許多人問他長壽秘訣，但他跟其他人一樣迷惘，「我不知道答案，就是別去死吧」。

兩人的人生都很精彩，曾在不只一個大陸生活過，而且換過不少工作。1930年代，威頓曾在台灣一個教會學校教書，後來經由加拿大前往美國。1941年珍珠港事變時，他和妻子艾格尼絲住在美國。他育有一子一女，兒子娶了瑞典人，女兒嫁給德國人。

威頓去年接受衛報訪問時說：「我四海為家，但仍以身為約克郡人和英國人為榮。」

史密斯1927年遷居加拿大，在當地農場工作，五年後回到家鄉蘇格蘭，開卡車協助哥哥做生意，他務農直到70歲退休。

最近史密斯接受蘇格蘭人報訪問時說：「我常常納悶，為什麼我活這麼久，別人卻沒有？」他的妻子15年前以97歲高齡過世，他的一個兒子2016年過世。

史密斯對長壽秘訣這種問題也沒有確切的答案，他說：「吃粥有用，還有就是做你喜歡的工作。」