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影／撿不完的加菲貓！法國海灘30年謎團解開了

2019-03-31 17:58聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

法國北部菲尼斯泰爾省（Finistere）布列塔尼（Brittany）伊羅斯海灘（Iroise coast ），過去30多年來，不斷有亮橘色「加菲貓」造型電話出現，不管怎麼清理，過幾天一定又會出現，讓當地民眾備受困擾，如今這個謎團終於解開，原來是一只落海貨櫃所造成。

布列塔尼環境保護團體Ar Viltansou負責人席默寧（Claire Simonin）說：「我們協會成立18年，幾乎每次淨灘都會撿到加菲貓電話機的碎片。」

當地民眾其實早有猜測，認為加菲貓電話的來源，很可能是落海貨櫃，但只是一直無法找到這只貨櫃；而隨著媒體的報導，一位當地農民才出面解謎，說1980年代一場暴風雨過後，他曾發現那隻貨櫃，解開這起持續了30年的加菲貓電話謎題。原來那只貨櫃卡在一個只有退潮時可進入的洞穴。

這位農民隨後帶領淨灘環團找到了這個洞穴。席默寧表示，洞穴位置非常危險，並在入口處找到23具完整的加菲貓電話，「我們找到這不可思議的（洞穴）裂縫，30公尺深，在底部有貨櫃殘骸」，「在入口的大圓石下，我們發現23台完整電話機，有座機和電話線。到處都是（電話機）。」

當地伊羅斯海灘海洋自然公園負責人布瓦洛（Fabien Boileau）表示，「我們不知道這何時發生，不知貨櫃的來源，來自哪艘船，也不確定有幾個貨櫃墜海」。

這款加菲貓造型電話，在1980年代相當流行，閉著眼睛趴著睡覺的加菲貓，在電話鈴響、話筒被拿起來後，就會張開眼睛。

法國北部菲尼斯泰爾省（Finistere）布列塔尼（Brittany）的伊羅斯海...
法國北部菲尼斯泰爾省（Finistere）布列塔尼（Brittany）的伊羅斯海灘（Iroise coast ），過去30多年來，不斷有亮橘色「加菲貓」造型電話出現，不管怎麼清理，過幾天一定又會出現，讓當地民眾備受困擾，如今這個謎團終於解開，原來是一只落海貨櫃所造成。圖片翻攝《BBC》
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