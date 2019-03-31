抗議週年遇土地日 加薩問題受注目

2019-03-31 16:12 台灣醒報 記者 台灣醒報 記者 許雅筑 ╱台北報導



近期以巴在加薩走廊爆發衝突，以上為其地理位置圖(photo by Wikimedia Commons) 分享 facebook

以巴再度在加薩走廊爆發衝突。1976年3月30日在對以色列強行占領巴勒斯坦土地的抗爭活動中，6名巴勒斯坦人遭槍殺。為紀念此次土地守衛的慘案，巴勒斯坦在每年的3月30日針對政治的不滿進行罷工與示威活動，稱之為土地日。今年的土地日剛好遇上加薩邊境抗議事件一週年，此事件造成4死300傷，示威活動也引起更多國際關注。

問題新轉折

根據《半島電視台》報導，加薩走廊的鄰國為以色列與埃及，人口約200萬人，但有7成左右的人口為難民。加薩走廊的住民除特殊醫療與商業需求之外，被禁止出入其他巴勒斯坦領地。以色列甚至控制當地進口並禁止一切出口，讓加薩走廊經濟陷入困境。另外，加薩走廊缺乏可飲用水及食物，人民一天用電時間也只有4小時。

根據《半島電視台》報導，在加薩走廊衝突滿一年之際，以色列雖已與哈馬斯（是一個擁有自己武裝力量，集政治性、宗教性為一體的組織）對加薩問題達成協議。在過去一年，埃及已花費數月時間調停，試圖使雙方達成停戰協議。但加薩邊境仍爆發了許多激烈衝突，超過260位巴勒斯坦人遭以色列狙擊手射殺，約有7000人受傷。

軍方民眾各說各話

據《Illawarra Mercury》報導，自29日晚上以來，有300名巴勒斯坦人受傷，4名巴勒斯坦人身亡。以色列軍方聲稱，抗議者朝他們丟石頭、放火燒輪胎，並且朝邊境頭放手榴彈等爆炸物。但目擊者指稱以色列軍隊向反抗者發射催淚瓦斯及砲火。以色列軍方警告加薩居民，需與邊境圍牆保持300公尺的距離。

加薩邊境抗議希望讓巴勒斯坦難民及他們的後代回到現今以色列占有的領地，並解除長達12年的封鎖政策。巴勒斯坦總統馬哈茂德•阿巴斯則表示：「我們的人民這100年間的受的折磨以及這些偉大的人們所做出的龐大犧牲都不會白費的。」

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