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遏阻網攻劍指中俄 FBI啟動911恐攻以來最大組織轉型

2019-03-31 15:58世界日報 編譯劉煥彥／綜合30日電

聯邦調查局（FBI）發動九一一攻擊以來規模最大的組織轉型，希望重新訓練數千名特別幹員為執法主力，對抗日益氾濫的網路犯罪，因為不論背後是潛在敵國、駭客團體或個人，網路犯罪對美國民眾生命財產安全及重要基礎建設的威脅，已經呈現「道高一尺、魔高一丈」的局面。

「華爾街日報」報導，近幾年網路犯罪的型態漸趨多樣，從俄羅斯干涉2016年總統大選，到中國以網路攻擊方式竊取美國商業機密，再再顯示執法機關打擊網路犯罪刻不容緩。

FBI局長雷伊（Christopher Wray）曾經表示，原本只是經濟間諜的調查，最後一路循線追到了中國，現在FBI所有56個外勤分處都參與調查中國的這類間諜活動。

FBI新任網路犯罪部門負責人艾美．赫斯（Amy Hess）受訪時說：「（最新組織變革）就好像九一一事件之後的大變動一樣，我一開始在局裡是做犯罪調查，處理過暴力犯罪、幫派與毒品，後來發生了九一一，大家覺得要轉向對付恐怖主義了。現在我覺得，同樣的事情要發生在網路安全了。」

根據華府智庫Third Way分析公開數據的結果，在美國發生的所有惡意網路攻擊中，被執法單位處理的不到1%，因為調查網路犯罪需要處理大量數據。目前執法機關只鎖定最嚴重的網路犯罪，例如由國家支持的網路攻擊，或是複雜設計的跨國網路犯罪。

另一家華府智庫「阿斯本研究所」（Aspen Institute）網路安全及技術計畫執行總監葛拉夫（Garrett Graff）表示，「FBI距離它們要處理網路犯罪的應有資源規模，還低了一到兩級」，因此現階段FBI只有四、五個外勤分處，有能力及資源處理最複雜的網路犯罪案件。

新上任的赫斯指出，過去幾年科技進步，大大改變了國內外犯罪的面貌，幾乎使得所有犯罪調查都帶有不少網路成分。

赫斯說：「網路的未來，就是組織的未來，也是世界的未來。我們必須得想清楚，對手會怎麼思考網路，不論對手是國家還是只撈一票的個人罪犯，因為這將是我們業務的重心。」

FBI網路攻擊

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