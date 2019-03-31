斯洛伐克首位女總統 誓言打擊貪腐

2019-03-31 15:52 台灣醒報 記者林綺薇╱台北報導



卡普托娃就任斯洛伐克首位女總統 (photo by facebook.com/zcaputova) 分享 facebook

自由律師卡普托娃於30日以高達58.3%得票率當選斯洛伐克首位女總統。漂亮的得票數顯示，人民對反貪腐的決心與執政聯盟的不滿，同時也抵禦了席捲歐陸地區的民粹主義與反歐盟浪潮。

正面力量贏得大選

根據《路透社》報導，卡普托娃特別用不同語言向各族群選民表達感謝之意：「讓人高興的不只是結果，更是我們不用屈服於民粹主義，亦不需使用激進的言語，就成功地喚起大眾的意識。」選舉期間，卡普托娃堅決反對用言語攻擊對手與執行幕後政治操作，她力求乾淨、公正的選舉，獲得年輕與改革派選民青睞。

雖然斯洛伐克總統實質權力少，但可任命總理，亦對高級檢察官與法官的任命有否決權，對於打擊貪腐與法制改革仍具有重大影響力。

天時地利

據《美國新聞網》報導，45歲的卡布托娃是單親媽媽，同時也是律師，並活躍於社會運動，但在政治方面經歷卻是一片空白。

卡布托娃的崛起始於27歲的古奇亞克調查政府貪污事件期間遭到暗殺後，民間爆發之大規模抗議。《美國新聞網》指出，當時她決定挺身而出，遂加入在議會中沒有任何席次的自由黨，強調反貪腐與改革。這個決定徹底改變她的人生，於此同時支持聲量也迅速高漲。

誠實地表達自我

在眾人的擁戴下即將成為斯洛伐克首位女總統，卡普托娃對支持表達她的參選信念：「一個人不需要放棄自己的價值觀，可以非常真實地表達自我，也不必選擇特定詞彙-如民粹主義，來解決選民問題。」

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