畫面太殘忍！ 臉書將限制直播內容

2019-03-31 14:05 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



臉書決定日後將會對直播內容進行管制，避免擴大恐懼，危害用戶身心靈。路透 分享 facebook 紐西蘭大屠殺血腥直播散佈恐懼，臉書決心防範悲劇再發生！臉書公司於30日發布聲明，將從下個禮拜開始，禁止平台出現有關白人國族主義與種族主義的影音，也會刪除有關仇恨散佈的社團與貼文，並減少它們被搜尋的機率。紐國屠殺案讓臉書不得不重新檢視他們毫無限制的直播政策。

與紐西蘭同在

根據《The Verge》報導，紐西蘭《先驅報》於30日公佈臉書營運長桑德柏格寫給紐西蘭的信，裡面提到直播屠殺的行為「非常邪惡」，信中並表示「臉書與受害者、穆斯林社群，及所有紐西蘭人同在。」

臉書團隊在直播後也迅速刪除150萬筆有關此次大屠殺的影片。她也在信中表示，面對直播犯罪，除了刪除影片與停用該嫌犯帳戶，臉書會執行更多政策，確實防止類似悲劇發生。

桑德柏格說，臉書會投入更多資源讓系統可以辨認含有暴力的內容，並使用更強硬的手段將有關「白人至上」與種族主義等相關仇恨內容下架。臉書也將積極配合紐西蘭官方調查，並提供當地社福、心理輔導機構幫助受影響者早日走出陰霾。

不過《BBC》則指出，桑德柏格並沒有在信中提及更多臉書政策的改變。在紐西蘭大屠殺發生後，臉書因公關危機處理遲鈍遭受許多批評，當地《先驅報》甚至有投書對臉書表示，「你們對這次事件的沉默，讓我們的悲傷相形下更加屈辱。」【更多精采內容，詳見 】