親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日職／王柏融敲單場第2安 首分打點進帳

影／台灣人最差的風景 漁光島藝術節開幕藝術品就被弄壞

畫面太殘忍！ 臉書將限制直播內容

2019-03-31 14:05台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

臉書決定日後將會對直播內容進行管制，避免擴大恐懼，危害用戶身心靈。路透
臉書決定日後將會對直播內容進行管制，避免擴大恐懼，危害用戶身心靈。路透
分享
紐西蘭屠殺血腥直播散佈恐懼，臉書決心防範悲劇再發生！臉書公司於30日發布聲明，將從下個禮拜開始，禁止平台出現有關白人國族主義與種族主義的影音，也會刪除有關仇恨散佈的社團與貼文，並減少它們被搜尋的機率。紐國屠殺案讓臉書不得不重新檢視他們毫無限制的直播政策。

與紐西蘭同在

根據《The Verge》報導，紐西蘭《先驅報》於30日公佈臉書營運長桑德柏格寫給紐西蘭的信，裡面提到直播屠殺的行為「非常邪惡」，信中並表示「臉書與受害者、穆斯林社群，及所有紐西蘭人同在。」

臉書團隊在直播後也迅速刪除150萬筆有關此次大屠殺的影片。她也在信中表示，面對直播犯罪，除了刪除影片與停用該嫌犯帳戶，臉書會執行更多政策，確實防止類似悲劇發生。

桑德柏格說，臉書會投入更多資源讓系統可以辨認含有暴力的內容，並使用更強硬的手段將有關「白人至上」與種族主義等相關仇恨內容下架。臉書也將積極配合紐西蘭官方調查，並提供當地社福、心理輔導機構幫助受影響者早日走出陰霾。

不過《BBC》則指出，桑德柏格並沒有在信中提及更多臉書政策的改變。在紐西蘭大屠殺發生後，臉書因公關危機處理遲鈍遭受許多批評，當地《先驅報》甚至有投書對臉書表示，「你們對這次事件的沉默，讓我們的悲傷相形下更加屈辱。」【更多精采內容，詳見

紐西蘭屠殺

相關新聞

三角之爭！烏克蘭大選今登場 喜劇演員有望成總統

2019-03-31 11:04

獨立廣場革命推翻親俄總統5年後 烏克蘭人仍過著苦日子

2019-03-31 11:22

烏克蘭推翻親俄政權5年 仍過苦日子

2019-03-31 13:40

烏克蘭總統大選 喜劇演員聲勢最旺

2019-03-31 13:40

年號也能用抄的！這72字證明日本「去中」有多難

2019-03-31 08:00

數萬巴勒斯坦人聚集加薩邊界抗議 3死316傷

2019-03-31 04:20

烏克蘭今大選 2候選人爆買票

2019-03-31 00:51

熱帶氣旋侵襲莫三比克 至少700人死亡

2019-03-30 23:39

巴勒斯坦人聚集加薩邊境 以巴再爆衝突

2019-03-30 23:26

加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02

輸人不輸陣！美俄先後派出戰略轟炸機在歐洲較勁

2019-03-30 22:55

烏克蘭明大選 扮總統的電視劇演員支持率領先

2019-03-30 22:53

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31

總統大選前 烏克蘭軍方與叛軍衝突加劇釀1死

2019-03-30 22:12

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

斯洛伐克總統大選 政治素人料成首位女總統

2019-03-30 21:37

巴紐發生規模6.1地震 暫無傷亡災損通報

2019-03-30 21:08

希臘中部規模5.3地震 暫未傳傷亡

2019-03-30 20:27

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

政經危機未解 委內瑞拉發生本月第3次大停電

2019-03-30 18:39

機艙傳汽油味 飛金山班機改降華府

2019-03-30 15:38

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

川文4月11日會面 補川金會破網、去核是主要議題

2019-03-30 15:24

馬杜洛下重手 褫奪瓜伊多公權 美轟：荒唐

2019-03-30 15:20

2萬人追悼紐西蘭恐攻 倖存者：寬恕槍手 不想再有恨

2019-03-30 15:19

紐西蘭恐攻槍手直播 臉書祭3步驟改善

2019-03-30 13:58

汶萊亂石砸死同志酷刑惹議 喬治克隆尼籲：別去這9家飯店

2019-03-30 13:36

泰國警方破獲詐騙機房 逮捕15名日籍男子

2019-03-30 12:34

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

死亡多過出生 南韓今年起首見人口負成長

2019-03-30 11:34

拒總統戀棧權力耍花招 阿爾及利亞又見大型示威

2019-03-30 11:19

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

年號也能用抄的！這72字證明日本「去中」有多難

2019-03-31 08:00

筋疲力竭！他繪製脫歐流程圖 畫了27個版本後不玩了

2019-03-30 15:54

美元失寵 人民幣Q4在全球外匯存底占比創新高

2019-03-31 00:11

英國若無協議脫歐 將使歐盟元氣大傷

2019-03-30 23:11

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31

加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

永久封存二氧化碳！全球最高木造大樓環保與美感兼具

2019-03-31 09:23

獨立廣場革命推翻親俄總統5年後 烏克蘭人仍過著苦日子

2019-03-31 11:22

英國還能怎麼「脫」？穩脫、延後、亂脫，以及不脫

2019-03-30 15:52

英國官民否決協議和所有提案 為反對而反對

2019-03-31 00:05

星期人物／美國「痛苦之王」 讓數百萬人染藥癮

2019-03-31 00:51

貿易戰促使中國向巴西採購大豆 威脅亞馬遜雨林生態

2019-03-31 09:03

美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

美股Q2能否乘勝追擊？後市面臨4利多與5地雷

2019-03-30 17:15

日本提早公布新年號創先例 出處引關注

2019-03-31 08:16

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

巴隆：「膽小蘋果」推服務格局小 股價也將畏縮

2019-03-30 23:24

輸人不輸陣！美俄先後派出戰略轟炸機在歐洲較勁

2019-03-30 22:55

川普再轟Fed 升息是場錯誤

2019-03-30 23:39

邊界巡邏隊員竟是無證移民 為美國奉獻獲輕判

2019-03-30 16:00

美再批陸「貿易壁壘、盜竊技術」

2019-03-31 01:06

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

數萬巴勒斯坦人聚集加薩邊界抗議 3死316傷

2019-03-31 04:20

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

英國還能怎麼「脫」歐？...四種可能

2019-03-30 23:37

美國前州議員控性騷 前副總統拜登曾深吻後腦杓

2019-03-30 19:43

熱帶氣旋侵襲莫三比克 至少700人死亡

2019-03-30 23:39

賄賂名校案 灣區6被告波士頓出庭

2019-03-30 15:34

三角之爭！烏克蘭大選今登場 喜劇演員有望成總統

2019-03-31 11:04

機艙傳汽油味 飛金山班機改降華府

2019-03-30 15:38

美股創10年最佳單季表現背後 警報開始響起

2019-03-31 07:39

馬杜洛下重手 褫奪瓜伊多公權 美轟：荒唐

2019-03-30 15:20

德法自顧不暇 可應付英國硬脫歐？

2019-03-31 00:10

4月12日再闖一關！ 英國無協議脫歐 風險大增

2019-03-31 00:07

巴勒斯坦人聚集加薩邊境 以巴再爆衝突

2019-03-30 23:26

再見平成 日本年號戰後曾引存廢爭論

2019-03-31 08:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top