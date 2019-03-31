三角之爭！烏克蘭大選今登場 喜劇演員有望成總統

2019-03-31 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



烏克蘭總統大選今天（31日）登場，政治素人、喜劇演員澤倫斯基人氣最盛，在民調中領先; 現任總統波洛申科居次，力拼連任; 在政壇打滾多年的前總理「天然氣公主」尤莉雅．泰莫森科，則力圖東山再起。若無人能跨越50%得票率門檻，前兩名將在下月21日進行第二輪決選。

此次總統選舉共有創紀錄39人參選，但實際上是三人賽。基輔社會學國際研究所30日公布，澤倫斯基的支持率有20.9%，遙遙領先波洛申科的13.7%和泰莫森科的9.7%。選舉前夕，烏克蘭政治局勢的嚴峻，反映該國自五年前爆發大規模革命，推翻親俄總統以來的障礙路重重。

三位候選人皆表示，希望繼續深化烏克蘭與歐盟等西方國家的關係。但百姓對經濟疲軟、戰爭不斷和政治腐敗的長期不滿，刺激許多選民摒棄波洛申科和泰莫森科。

觀察人士說，31日的大選是波洛申科與泰莫森科間的對決，爭奪進入決選的門票。

19歲的基輔學生韋利卡亞說，「我們可以選擇『穩定但不好的（現況）』或『可以更好的（未來）』」。她表示，現在一切都很糟，有了澤倫斯基，也許會更好，我們都已經摸透波洛申科和泰莫森科。

澤倫斯基並未公開擁抱把美國總統川普和義大利內政部長薩爾維尼等政治門外漢拱上大位的本土主義言論，但澤倫斯基現象確實代表近年來的政治趨勢。

尋求連任的波洛申科在此次競選中主打反俄、反普亭牌，標榜自己是唯一能與莫斯科抗衡的候選人，他於一月公布的總統競選口號中說：「不是波洛申科，就是普亭。」

波洛申科試圖利用親俄分離分子的武裝衝突、俄羅斯併吞克里米亞煽動選民支持。此外，他還透過支持烏克蘭東正教會獨立於莫斯科、投資軍隊以及在烏克蘭積極推廣烏克蘭語等，吹噓自己任內功績。

澤倫斯基承諾，若當選總統，願意與俄羅斯就結束烏克蘭東部衝突進行直接談判，這場為期五年的戰爭已奪去1.3萬人性命。澤倫斯基來自烏克蘭第四大城市聶伯城，聶伯城就位於烏東，他以俄語製作節目，這些背景讓他在烏克蘭東部和南部的俄語區具有吸引力。