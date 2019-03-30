加拿大前司法部長爆錄音 恐成杜魯多干預司法鐵證

2019-03-30 23:02 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



加拿大國會委員會30日公布一段錄音，內容顯示前司法部長威爾森芮博（Jody Wilson-Raybould）遭總理杜魯多及數名官員施壓，要她護航拉瓦稜公司（SNC-Lavalin）免於被起訴。這段爆炸性錄音恐怕成為杜魯多干預司法的鐵證，對他及執政黨在今年10月的大選相當不利。

在這段約18分鐘的錄音中，威爾森芮博和皇家顧問團書記維尼克（Michael Wernick）談到起訴拉瓦稜一案，維尼克要求她放過拉瓦稜，罰錢了事就好。

拉瓦稜被控在利比亞前領導人格達費掌權期間，賄賂當地官員以取得工程合約。去年9月她審查了拉瓦稜案，並支持檢方不進行庭外和解之決定，但她控訴杜魯多和其他官員不斷施壓。今年1月威爾森芮博被調至退伍軍人部，她不到1個月後辭職，之後出席國會聽證會，指控杜魯多干預司法。

威爾森芮博說，維尼克並不知道談話被錄音，她承認此舉並不適當，但她需要證據，她把錄音提交國會，國會於30日公布。維尼克在談話中說，總理希望拉瓦稜能免於被起訴，以庭外和解收場。