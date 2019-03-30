輸人不輸陣！美俄先後派出戰略轟炸機在歐洲較勁

2019-03-30 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國與俄羅斯在歐洲的軍事角力愈演愈烈。美軍5架B-52戰略轟炸機28日飛至挪威海訓練，展示對北約盟友的安全承擔。俄軍翌日隨即反擊，向挪威海及北海出動兩架圖-160戰略轟炸機，期間先後遭丹麥及英國戰機攔截。

美國駐歐空軍表示，該批本月中派駐英國費爾福德空軍基地的B-52轟炸機，組成飛行編隊飛至挪威海的國際水域上空訓練，期間挪威空軍派出F-16戰機參與。美軍聲明指出，美軍與挪威等北約盟友定期訓練，有助加強同盟之間的作戰能力及戰備狀態；而這次訓練有助機組人員熟習歐洲戰區的環境。與此同時，美國戰略司令部也定期測試及評估戰略資產的戰備狀態。

美軍轟炸機派駐英國後，幾乎每日出動到歐洲多處空域訓練，包括接壤俄羅斯西部加里寧格勒州的波羅的海。有指美軍轟炸機當時模擬攻擊俄軍艦隊基地，而俄方其後派出戰機驅趕。

29日，俄羅斯空軍圖-160轟炸機從本土出發，先後在巴倫支海、挪威海及北海的國際水域上空飛行，期間獲得米格-31戰機護航。該國國防部表示，是次飛行任務長達13小時，轟炸機曾遭丹麥空軍F-16及英國空軍歐洲颱風戰機飛近監視；重申俄軍長程飛行機師定期在北冰洋、北大西洋、黑海、裏海及太平洋的國際水域上空飛行，並嚴格遵守國際相關法規。