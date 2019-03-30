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烏克蘭明大選 扮總統的電視劇演員支持率領先

2019-03-30 22:53聯合報 記者李京倫╱即時報導

烏克蘭總統大選31日投票，民調顯示，喜劇演員出身的政壇新人澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）領先，現任總統波洛申科居次，前總理「天然氣公主」尤莉雅．泰莫森科第三，不過首輪投票無人得票可過半，將舉行二輪投票。

內政部長阿瓦科夫28日深夜投下震撼彈，發聲明指控波洛申科和泰莫森科買票。他說，內政部正在調查數百件賄選檢舉案，其中六成檢舉波洛申科陣營，四成檢舉泰莫森科陣營。兩陣營都否認買票。

烏克蘭基輔國際社會學研究所29日發布的「封關」民調顯示，澤倫斯基支持率為20.9%，波洛申科13.7%，泰莫森科9.7%。

澤倫斯基現年41歲，原本在電視連續劇中飾演老師，劇中老師因為自己痛罵貪腐的影片而暴紅，結果選上總統，今年一月，澤倫斯基決定跨足政壇選總統。

波洛申科28日晚間造勢時，淡化他跟澤倫斯基的支持率差距，並指控逃到以色列的億萬富豪克羅莫伊斯基，在總統大選中支持澤倫斯基和泰莫森科，企圖阻止他連任。澤倫斯基與泰莫森科都否認此說。

許多觀察家都說，烏克蘭總統大選其實就是克羅莫伊斯基和波洛申科兩人對決。波洛申科在巧克力產業賺到大筆財富，人稱「巧克力大王」，根據富比世雜誌2014年資料，他的身價達13億美元（約台幣390億元）。

基輔智庫潘塔中心主任費森科說：「波洛申科跟克羅莫伊斯基的對決，是兩個財團老闆的鬥爭，兩邊都一樣殘忍且損人利己。克羅莫伊斯基成功創造廣大的反對派，不只包括泰莫森科、澤倫斯基，還包括其他比較亮眼的在野候選人。」

兩巨頭鬥爭導致烏克蘭官員不得不選邊站。費森科說，阿瓦科夫28日的聲明顯示，他研判波洛申科選不上，「才會公然跟波洛申科唱反調」。

另外，烏克蘭宣稱揭發俄國意圖再度利用臉書左右大選的計謀。這回俄國網軍還翻新花樣，不設假帳號，改以買下或租借烏國民眾的臉書帳號散布假消息。

喜劇演員出身的烏克蘭政壇新人澤倫斯基民調領先。（路透）
喜劇演員出身的烏克蘭政壇新人澤倫斯基民調領先。（路透）
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烏克蘭投票總統大選

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