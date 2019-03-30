親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐再受挫
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蘇揆批「帝王心態」韓國瑜反勸蘇：莫忘世上苦人多

日本新年號公布儀式打網路戰 社群全面同步

2019-03-30 22:31聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

「是否需要年號」的疑問，在某種程度上也是對於天皇制度的檢討質疑。圖為2019年的...
「是否需要年號」的疑問，在某種程度上也是對於天皇制度的檢討質疑。圖為2019年的天皇元旦新年公開談話。 美聯社資料照
分享

日本內閣官方長官菅義偉將於日本時間4月1日上午11時半公布新皇年號，這次日本政府充分利用社群媒體，記者會將在首相官邸的官方臉書、推特、Instagram和YouTube同步直播。

首相官邸的各社群媒體官方帳號29日發文，預告將直播新年號記者會，在菅義偉公布新年號後，首相安倍晉三亦將舉行記者會，說明新年號的意義。

日皇明仁將於4月30日退位，皇太子德仁5月1日就任天皇，並啟用新年號。

日本新年號公布儀式打網路戰，社群全面同步。 圖／截自Instagram
日本新年號公布儀式打網路戰，社群全面同步。 圖／截自Instagram
分享

新年社群媒體日皇明仁

相關新聞

總統大選前 烏克蘭軍方與叛軍衝突加劇釀1死

2019-03-30 22:12

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

斯洛伐克總統大選 政治素人料成首位女總統

2019-03-30 21:37

恩斷義絕！泰王宣布褫奪前總理塔信的王室勳銜

2019-03-30 22:39

巴紐發生規模6.1地震 暫無傷亡災損通報

2019-03-30 21:08

希臘中部規模5.3地震 暫未傳傷亡

2019-03-30 20:27

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

政經危機未解 委內瑞拉發生本月第3次大停電

2019-03-30 18:39

機艙傳汽油味 飛金山班機改降華府

2019-03-30 15:38

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

川文4月11日會面 補川金會破網、去核是主要議題

2019-03-30 15:24

馬杜洛下重手 褫奪瓜伊多公權 美轟：荒唐

2019-03-30 15:20

2萬人追悼紐西蘭恐攻 倖存者：寬恕槍手 不想再有恨

2019-03-30 15:19

紐西蘭恐攻槍手直播 臉書祭3步驟改善

2019-03-30 13:58

汶萊亂石砸死同志酷刑惹議 喬治克隆尼籲：別去這9家飯店

2019-03-30 13:36

泰國警方破獲詐騙機房 逮捕15名日籍男子

2019-03-30 12:34

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

死亡多過出生 南韓今年起首見人口負成長

2019-03-30 11:34

拒總統戀棧權力耍花招 阿爾及利亞又見大型示威

2019-03-30 11:19

委內瑞拉危機 馬杜洛政府禁止瓜伊多任公職15年

2019-03-30 09:08

日本新皇年號4月1日宣布 五月改朝換代

2019-03-30 00:58

委國搶總統出狠招 瓜伊多遭褫奪公權

2019-03-30 00:54

4月11日川文會 替川金會補破網

2019-03-30 00:48

1100隻海豚陳屍法國海岸 慘死原因成謎

2019-03-29 21:25

衣航空難初步報告 矛頭指向MCAS系統

2019-03-29 19:10

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

2045年「時空旅人」測謊全過！爆美國未來最偉大末任總統是「她」

2019-03-30 09:46

14歲網球妹仙照曝光！表特版鄉民大暴動：美得無解

2019-03-30 11:24

看懂這次脫歐協議表決 退出協議和政治宣言差在哪？

2019-03-29 22:49

梅伊脫歐協議又沒過 無協議脫歐可能性大增

2019-03-29 22:48

汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58

好萊塢等級 超級巨鯊疑現身澳洲東部

2019-03-30 18:37

筋疲力竭！他繪製脫歐流程圖 畫了27個版本後不玩了

2019-03-30 15:54

墨爾本「粉紅湖」打卡勝地 專家警告：湖水對人體有害

2019-03-30 10:07

日本40歲以上繭居族破60萬 半數孤立甚至逾7年

2019-03-29 23:26

影／主人當兵離家9個月 狗狗狂聞舊衣填思念

2019-03-30 12:08

不死心！梅伊暗示下周再表決一次 不過就改選國會

2019-03-30 10:13

川金二會不歡而散 傳美要北韓吞利比亞模式

2019-03-30 11:51

影／只差一秒！神力瘦姐抓住75公斤跳河男

2019-03-30 13:01

脫歐協議正反差距58票 歐盟4月10日開緊急峰會

2019-03-29 22:57

影／6頭幼象困泥坑 泰國家公園巡護員挖斜坡助脫身

2019-03-30 17:24

中國侵犯智財 美聯社：走當年美國老路罷了

2019-03-30 13:57

東京千鳥淵周邊湧入賞櫻客 平成饅頭熱賣

2019-03-29 23:22

川普再度砲轟聯準會：升息是錯誤

2019-03-30 08:54

脫歐日變成否決日 英國脫歐走入迷霧中

2019-03-30 02:12

英國還能怎麼「脫」？穩脫、延後、亂脫，以及不脫

2019-03-30 15:52

「日最便宜電車」10年未漲價 長崎電車下月起漲10日圓

2019-03-30 02:13

為了46元吵架！他報假案害死無辜男 重判20年

2019-03-30 10:01

北愛爾蘭問題未解 梅伊一勝難求

2019-03-30 00:43

日本新皇年號4月1日宣布 五月改朝換代

2019-03-30 00:58

梅伊「半套協議」闖關 仍遭國會否決

2019-03-30 00:34

國際油價本季漲幅30% 十年最大

2019-03-30 02:25

鈀金現泡沫警訊 本周慘跌

2019-03-30 02:26

鐵礦砂飆升…三理由

2019-03-30 02:25

中國海軍到歐洲軍演 北約祕書長示警

2019-03-30 21:55

脫歐變成拖歐 英媒諷：比倉鼠一生還長

2019-03-30 10:50

不滿非法移民湧入 川普威脅下週關閉美墨邊界

2019-03-30 05:32

南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30

美股收漲 Q1表現近十年最猛 但今年就此漲完了嗎？

2019-03-30 17:20

注意了！紐約將禁一次性塑膠購物袋 擬徵收交通壅擠費

2019-03-30 11:57

委內瑞拉危機 馬杜洛政府禁止瓜伊多任公職15年

2019-03-30 09:08

再對美讓步？ 大陸雲端規範擬放寬

2019-03-30 00:19

中國化學災難頻傳 聯合國指責罔顧公民人權

2019-03-30 20:07

巴菲特：美經濟不致衰退

2019-03-30 02:25

美墨邊界如果關一年 模擬預測：美國經濟將崩塌近半

2019-03-30 15:41

委國搶總統出狠招 瓜伊多遭褫奪公權

2019-03-30 00:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top