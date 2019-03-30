南韓接收首批美隱形戰機 恐刺激北韓

2019-03-30 15:30 世界日報 編譯中心╱綜合29日電



南韓接收首批美隱形戰機，恐刺激北韓。 美聯社 分享 facebook

韓聯社報導，南韓29日接收首批兩架美製F-35A「閃電II」戰機，預計到2021年部署全數40架。南韓也成為繼中俄日之後，東北亞第四個擁有隱形戰機的國家，大大提升空軍實力，但此舉刺激北韓，令人擔心河內川金二會破裂後，兩韓關係再添變數。

美軍飛行員從亞利桑那州盧克空軍基地，駕駛南韓第一架、第二架F-35A戰鬥機起飛，經夏威夷等地飛行1萬3800多公里，29日下午順利抵達南韓清州基地，預定待經過技術驗測和保養後，4至5月開始服役。

報導指出，F-35A具備匿蹤設計、先進的電子系統和超音速巡航能力，可執行目標轟炸和防空截擊等多種任務。該機的加入，將改變目前以第三、四代戰機為主力的南韓空軍戰術戰略，加上空中加油機陸續服役，作戰半徑大大增加，遏止戰爭的能力顯著提升。

南韓開始部署這款新一代隱形戰機，觸動北韓神經。北韓勞動黨機關報「勞動新聞」1月20日就曾批評韓方引進隱形戰鬥機，並警告軍事對峙可能破壞改善關係的氣氛。

北韓飛彈發射場修復完成

另外，南韓家情報院29日表示，北韓去年7月拆除東倉里飛彈發射場部分設施後，在河內川金二會前的2月著手修復外觀，目前基本完工並且正在進行維護。

國家情報院還認為，北韓寧邊5兆瓦核反應爐去年底停運，但鈾濃縮設施仍在正常運轉。