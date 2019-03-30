川文4月11日會面 補川金會破網、去核是主要議題

2019-03-30 15:24 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張江寧 ／綜合29日電



川文4月11日會面，補川金會破網。 美聯社 分享 facebook

南韓青瓦台29日宣布，南韓總統文在寅將於下月11日訪問華府，與美國總統川普舉行峰會。這是美韓領導人在川金二會破局後首度會面，北韓去核料將是峰會主要議題。

文在寅將於4月10日抵美，翌日與川普見面，這是兩人第七次會晤。南韓方面表示，確切時程及議題待與美方敲定後再公布。峰會議題除了北韓去核，還包括美韓同盟及建立朝鮮半島永久和平機制。

青瓦台與民溝通首席秘書尹道漢說：「兩國領導人將針對如何強化韓美同盟，如何使半島完全無核化，進而建立和平機制等議題深度對談。」

上月27至28日在越南河內舉行的川金二會，川普和北韓領導人金正恩因解除制裁及去核化規模缺乏共識，峰會破局未簽署協議。

美國稱北韓想用關閉寧邊核設施換取全面解除制裁，但美國希望北韓能同時關閉其它地區的核設施，包括沒人知道確切地點的鈾濃縮設施。北韓宣稱，只要求美國解除部分和民生相關的制裁。

美國仍未放寬任何對北韓制裁之際，南韓推動兩韓交流格外謹慎，以免造成美韓嫌隙。南韓政府29日公布「2019南北關係發展實施計畫」，計畫目標包括促成金正恩今年訪問首爾、舉行第四次「文金會」，兩韓部級會談例行化，美朝關係良性循環以及朝鮮半島無核化談判等。

關於南北韓是否仍持續對話，一名不願具名的青瓦台官員表示，河內峰會才剛落幕，時機尚未成熟，「現在就討論兩韓峰會為時太早，但當然我們希望能盡早發生。」

金正恩和文在寅去年舉行三次峰會，儘管當時金正恩承諾會「盡早」拜訪首爾，卻毫無進展。