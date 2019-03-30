馬杜洛下重手 褫奪瓜伊多公權 美轟：荒唐

2019-03-30 15:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合29日電



馬杜洛陣營宣布褫奪瓜伊多公權。 法新社 分享 facebook

委內瑞拉政府28日宣布，褫奪反對派領袖、國會議長瓜伊多公權15年，期間他不得擔任公職。瓜伊多反擊說，此舉並無法律效力，仍將設法推翻總統馬杜洛。承認瓜伊多為委內瑞拉總統的美國國務院發言人巴拉迪諾（Robert Palladino）也說，褫奪公權的決定「荒唐」。

宣布褫奪公權決定的是馬杜洛盟友、委內瑞拉審計長阿莫若索，他在國營電視台上指控，瓜伊多並未誠實申報個人財務，並收受不明來源資金。他說，瓜伊多2015年當選國會議員以來，已到國外旅行90次，總開銷估計9萬4000美元，瓜伊多一直未解釋清楚國外旅行經費從何而來？

瓜伊多回應說，馬杜洛政府並不合法，所以褫奪公權無效，「我們會繼續上街抗議」。

瓜伊多1月引用憲法，宣布就任臨時總統，已為多數西方國家承認。馬杜洛2018年5月成功連任總統，瓜伊多認為選舉結果有問題。

梅蘭妮亞 佛州會瓜伊多妻

川普支持瓜伊多在委內瑞拉奪權，美國29日更宣布將對委政府施加最大壓力，第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）28日則在佛州棕櫚灘，與瓜伊多夫人法比雅娜秘密會晤。

梅蘭妮亞對委國孩童在政經動盪下的處境表達憂慮，也重申川普政府對委國新領導階層的承諾。