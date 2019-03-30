2萬人追悼紐西蘭恐攻 倖存者：寬恕槍手 不想再有恨

2019-03-30 15:19 世界日報 編譯中心╱綜合29日電



紐西蘭恐攻全國追悼活動，倖存者寬恕槍手，萬人動容。 路透 分享 facebook

紐西蘭29日有2萬多人聚集基督城公園參與全國活動，追悼兩座清真寺槍擊血案50名罹難者。紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）和倖存者致詞令人動容，獲得全場民眾起立鼓掌。

事發當天，行動不便的阿瑪德還在清真寺內，太太胡絲娜為了救他衝回現場，卻因此喪命。 美聯社 分享 facebook

來自全球近60國的代表也加入阿爾登的行列，出席這場追悼活動。

路透報導，當罹難者的名字逐一被唸出時，全場默哀致意，台上講者也紛紛呼求讓這起悲劇造就更友善、更寬容的紐西蘭。

阿爾登身穿傳統毛利斗篷，上台時民眾紛紛起身鼓掌久久不歇，她在處理這起清真寺血案的態度贏得國際讚揚。阿爾登說：「種族歧視依舊存在，但是我們這裡不歡迎它。」

然而，全場最令人為之動容的，莫過於這起恐攻倖存者阿瑪德的演說。事發當天，行動不便的阿瑪德還在清真寺內，太太胡絲娜為了救他衝回現場，卻因此喪命。

法新社報導，坐在輪椅上的阿瑪德現身群眾面前，說他原諒犯下血案的澳洲籍槍手塔倫。「我不想要一顆沉重的心、像火山岩漿沸騰般怒火中燒，不僅燒傷自己也把周圍燒了。我想懷有滿滿的愛、關懷和憐憫之心。這顆心不希望失去更多生命，也不希望讓他人經歷我所經歷過的痛苦。」

阿瑪德的演說與阿爾登的主題相呼應，認為極端主義不能再衍生出極端主義，當阿瑪德說他選擇和平而非憤怒時，獲得全場觀眾起立鼓掌。