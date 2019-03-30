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日職／旅日第2戰拚首安 王柏融續扛5棒守左外野

影／只差一秒！神力瘦姐抓住75公斤跳河男

2019-03-30 13:01聯合報 記者周辰陽╱即時報導

中國大陸河南省鄭州市23日發生一名男子想不開欲跳河尋短，所幸一名橋樑管理人員早就在場，才成功阻止憾事的發生。

這起事件發生在鄭州黃河公路大橋，當時的時間是下午6時左右。一輛白色廂型車突然在橋上停下，一名男子下車後，就蹲在面對黃河的護欄後方，一直不願離去。正在值班的管理處路政科科員金嬋看到監視器畫面，覺得事情有點不對勁，因此趕忙開著巡邏車到現場關心。

金嬋向媒體表示，當時蹲著的男子邊哭邊講手機，卻又不願意告訴她發生什麼事情。就在她匯報狀況時，男子突然關掉手機，接著站起身，越過護欄就準備往下跳。

發現事情不好的金嬋出於本能，立刻上前一把抓住男子手臂，要他千萬不要鬆手。她還告訴男子，年紀這麼輕，千萬別想不開。儘管身體懸空的男子沒有奮力掙扎，但他的體重約75公斤，對體重45公斤的金嬋仍是不小的負擔，也讓兩臂夾住欄杆的她只有腳尖著地。約十幾秒後，其他路過駕駛見狀陸續停車，趕來協助與合力救起想要輕生的男子。

根據報導，這名男子沒有喊叫，也沒有說話，只是不停嚎啕大哭。男子最後被帶到管理部門，當地警員也獲報趕來處理勸解。經過眾人一陣安撫，才得知男子姓劉，因為經濟有困難，一時想不開才準備跳橋輕生。

金蟬表示，這是她第一次遇到準備直接翻身跳橋尋短的人。當地黃河水流湍急，要是她沒有及時抓住人，這名男子可能馬上就會被沖走。

中國大陸河南省鄭州市黃河公路大橋23日下午發生一名男子想不開欲跳河尋短，所幸橋樑...
中國大陸河南省鄭州市黃河公路大橋23日下午發生一名男子想不開欲跳河尋短，所幸橋樑管理處路政科科員金嬋早就察覺事情不對勁而到場關心，這才成功阻止憾事的發生。路透/Newsflare
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