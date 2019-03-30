汶萊對同性戀處以石刑 喬治克隆尼：別去這9家飯店

2019-03-30 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



汶萊2014年成為東亞第一個施行伊斯蘭教法的國家，從今年4月3日起將實施更嚴厲的酷刑，同性戀性行為及通姦者將被處以鞭刑或遭亂石打死的「石刑」，犯下竊盜罪將被斷手斷腳。為此，好萊塢影星喬治克隆尼（George Clooney）呼籲抵制全球9家與汶萊有關的豪華飯店。

克隆尼在娛樂網站Deadline撰文表示，汶萊的新法律違反人權。他寫道：「汶萊是王國，任何抵制行動對改變這些法律肯定起不了太大作用，但我們真的要付錢助長這些違反人權的事嗎？」

他表示，多切斯特精選酒店集團（Dorchester Collection）在美國、英國、法國和義大利的一些飯店由汶萊投資局擁有，而汶萊蘇丹又是汶萊投資局的老闆。

克隆尼寫道：「我曾入住其中多家飯店，因為我沒有作功課，不知道飯店老闆是誰。」

他表示：「我們每次住這9家飯店，或是在飯店開會或用餐，我們都直接把錢放進那些把自己國家的公民用鞭刑或石頭打死的人的口袋裡。」

克隆尼提到的9家飯店包括英國的The Dorchester和Coworth Park飯店；洛杉磯的Beverly Hills Hotel和Hotel Bel-Air；巴黎的Le Meurice和Hotel Plaza Athenee ；羅馬的Hotel Eden，以及米蘭的Hotel Principe di Savoia。