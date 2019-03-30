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梅伊不死心 暗示下周再表決一次 不過就改選國會

2019-03-30 10:13聯合報 記者田思怡╱即時報導

英國下議院29日第三次否決首相梅伊脫歐協議後，梅伊仍不死心，計畫下周再表決一次，不過下周一（4月1日）會先讓下議院對議員提出的替代方案進行意向表決，獲多數通過的方案將與梅伊的協議在下周一決高下。梅伊暗示，如果沒有任何一案，包括她的脫歐協議能獲國會通過，她可能啟動國會重新改選。

梅伊在她的脫歐協議遭否決後指示國會議員準備下周一對替代方案進行第二輪意向表決，「看看是否有某項方案獲得穩定多數支持」，上次表決八項方案全未過關。

不過梅伊也表示 ：「我恐怕在這屆國會，我們的（脫歐）程序已走到極限」。許多人認為梅伊發出警告，如果國會無法通過任何一項替代方案，或是她不準備執行國會通過的替代方案，她將宣布提前選舉。

根據梅伊與歐盟達成的協議，梅伊的脫歐協議本周若獲國會通過，英國可延到5月22日脫歐，若再遭否決，英國必須在4月12日之前向歐盟說明下一步，如今梅伊將於10日出席歐盟召集的臨時高峰會。

歐盟預期梅伊可能要求更長時間延後脫歐，意味英國必須參與5月的歐洲議會選舉，或是接受在4月12日無協議脫歐。

梅伊對國會表示，英國必須找出朝脫歐邁進的替代方案，若採取替代方案，英國「幾乎肯定」將舉行歐洲議會選舉。

但她的幕僚仍希望梅伊的脫歐協議能在下周表決過關，讓英國得以在5月22日有秩序脫歐，毋需參與歐洲議會選舉。

政府消息人士表示，梅伊先讓國會下周一針對最受歡迎的替代方案進行不受約束的意向表決，這次可能有方案能獲得多數通過，上次表決時獲最多支持的兩案，亦即讓英國留在歐洲關稅同盟和舉行第二次公投，這次有希望過關。屆時再由這兩案，或是其他勝出的方案，與梅伊的脫歐協議進行一次PK。

梅伊在29日表決前承諾，她的脫歐協議一旦通過，她就下台。她的承諾雖然說服保守黨前外長強森、前脫歐大臣拉布等疑歐派大將轉向支持她的協議，但保守黨內28名強硬脫歐派議員仍堅決反對，加上友黨北愛民主統一黨的10名議員也投反對票，梅伊的協議最終以344票反對，286票贊成遭到否決，目前看不出這些堅決反對的議員會在下周的表決改變心意。

英國首相梅伊29日在下議院針對她的脫歐協議進行辯論時發言。新華社
英國首相梅伊29日在下議院針對她的脫歐協議進行辯論時發言。新華社
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梅伊脫歐英國

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