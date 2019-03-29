衣航空難初步報告 矛頭指向MCAS系統

2019-03-29 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



華爾街日報（WSJ）引述知情人士報導，衣索比亞航空墜毀的波音737 MAX初步調查結果出爐，顯示感測器失靈導致機動特性增強系統（MCAS）自動啟動，在墜毀前不斷壓低機鼻。這是根據機上黑盒子數據取得的最新資料。

美國聯邦航空總署（FAA）28日已獲悉最新調查結果，初步調查顯示起因為MCAS自動防失速系統，本月初衣索比亞航空及五個月前印尼獅航的墜機事件皆與此系統脫不了關係，兩起空難共奪走346條人命。

知情人士透露，衣索比亞302號航班「黑盒子」的初步調查結果還可能出現變數。美國當局飛航安全專家過去幾日一直在研究衣索比亞調查人員彙整的資料，預計衣索比亞當局近日將公布初步調查結果。

調查人員一直將MCAS系統歸咎於近期兩起空難的關鍵。衣國運輸部長莫格絲（Dagmawit Moges）先前表示，它們黑盒子內容出現「明顯相似處」。

儘管關於這款波音機型如何獲得商用認證的質疑聲浪四起，美國聯邦運輸部官員本周稍早在聽證會上依然為兩起空難辯護。 FAA代理署長艾威爾（Daniel Elwell）向參議院小組表示，向來未對駕駛波音737 MAX的機師進行相關飛行測試，像感測器失靈而觸發MCAS自動系統時，機師該做何反應。

根據初步報告，獅航空難的客機同樣安裝MCAS自動防失速系統，由於感測器傳輸錯誤資訊，頻頻壓低機鼻。機師曾試圖在刺耳的警報聲中取奪回控制權，最終依然在飛機失控下墜入爪哇海。

波音27日推出MCAS系統全面修改計畫，包括加裝感測裝置而非僅依賴單一感測器等，並降低系統強度讓機師更易於掌控。FAA也下令需在駕駛艙內安裝警告感測器失靈的警報器。

波音表示，調查人員尚未釐清兩起空難的最終成因。波音負責產品策略與未來飛機研發的副總裁辛內（Mike Sinnett）27日表示：「我們堅信所做的改善能避免憾事再度發生。」