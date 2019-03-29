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莊佳佳未依規定藥檢遭禁賽 新任跆協：不知情

假觀光真詐騙 日警方逮捕9名台灣人

2019-03-29 13:05聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本共同社等日媒報導，日本警視廳組織犯罪對策二課今天宣布，日前以涉嫌違反入管難民法，逮捕包括33歲的陳佳佑、張伯成等9名台灣籍嫌犯。9人涉嫌以觀光名義入境，在日本進行電話詐騙

9人中有7人否認犯行，另外2人坦承不諱。

組織犯罪對策二課表示，9名嫌犯疑似集團犯罪，用位於甲府市內的民宅作為據點，向中國大陸進行電話詐騙。大批警力在27日包圍該民宅，進入搜索，並在該民宅查獲以中文書寫的操作手冊及行動電話；警方懷疑另有共犯在逃。

這9名嫌犯疑似在3月2日從成田機場，以觀光名義入境。

詐騙成田機場

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