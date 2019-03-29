中日將舉行尖端技術對話 為習近平訪日鋪路

2019-03-29 07:57 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



中日兩國政府擬4月2日在北京舉行有關尖端技術合作的首次日中對話，就中國推進研發的人工智慧（AI）領域的合作、以及加強智慧財產權保護展開磋商。

共同社獨家報導，多名日中關係消息人士透露，這項對話稱為「日中創新合作機制」，組成包括外交、經濟相關單位，現已進入最後協調階段。日本外務省外務審議官山崎和之、經濟產業省經濟審議官寺澤達也等將出席首次會議。中國大陸方面則由外交部、國家發展和改革委員會、商務部的幹部參加。

共同社分析，因美中貿易摩擦，中方似乎有意通過著手與日本開展尖端技術合作，離間日美關係。日本則試圖在與批評中國大陸侵犯智慧財產權的美國統一步調的同時，慎重謀求日中之間溝通。想法不同的日中雙方能在何種程度上達成共識，將是焦點。

此外，有意見認為中國大陸將在該對話中，要求就活用AI的各種產品研發展開技術合作，並擬就導入使用氫氣的燃料電池車開展合作。日方從擔憂中國大陸侵犯知識產權的觀點出發，將向中方傳達強行要求外企技術轉移今後可能成為嚴重問題的立場。

日本首相安倍晉三去年10月與中國大陸國務院總理李克強會談時，就開設尖端技術對話機制達成共識。雙方商定在習近平訪日前舉行首次會議，為6月中國大陸國家主席習近平訪日營造氛圍。