恐留太空垃圾！印度試射反衛星飛彈 挨了美國罵

2019-03-28 23:59 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張江寧 ／報導



印度在廿七日試射反衛星飛彈，成功摧毀一枚衛星。 （路透） 分享 facebook

美國代理國防部長夏納翰警告，印度廿七日試射反衛星飛彈摧毀一枚衛星，可能在太空製造「混亂」。ＢＢＣ報導，試射留下大片太空垃圾，恐危及民用和軍用衛星，或和漂浮在太空中的其它物體相撞。

印度外交部宣稱，他們摧毀的衛星位在距地表三百公里的較低軌道，碎片殘骸會在幾周內落入大氣層燒毀，不會留下太空垃圾。

部分專家卻對此保持懷疑，指出碎片的路徑很難掌控。路透報導，美國國防部發言人表示，美軍正在監測印度試射後產生的兩百五十多塊碎片。

美國太空總署在印度試射後，隨即出聲警告可能有碎片風險。太空總署署長布萊登斯坦廿七日告訴國會：「有些人就喜歡測試他們的反衛星飛彈能力，卻留下許多我們至今仍在處理的軌道碎片。」

中國大陸二○○七年試射反衛星飛彈，擊落一顆距地表八百六十五公里軌道的失靈氣象衛星，製造了三千多塊碎片，遭各界抨擊。

批評者說，美國在一九五九年率先試射反衛星飛彈，二○○八年美國也曾從海上發射飛彈摧毀衛星，製造大量碎片。美國則稱，一九五九年軌道上衛星數量很少，二○○八年被摧毀的衛星位在低軌道，碎片都已落入大氣層燒毀。

印度曾於二○一二年表示，印度不會嘗試摧毀衛星。然而，印度總理莫迪卻在廿七日宣布，印度成功摧毀一枚低軌道衛星。