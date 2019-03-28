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孟加拉首都達卡一高樓失火 至少19死

2019-03-28 22:44聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

孟加拉首都達卡市中心商業區的一棟19層高樓（美聯社稱21層）28日失火，許多受困者在濃煙薫嗆下跳樓，至少已造成19人死亡，70多人受傷。消防人員全力滅火，救出十多名爬到樓頂的民眾，軍方也出動直升機救援。

孟加拉經常發生火災，達卡舊城區上月發生的大火，釀成67人死亡。

達卡一棟高樓28日失火，消防當局出動雲梯車搶救。（歐新社）
達卡一棟高樓28日失火，消防當局出動雲梯車搶救。（歐新社）
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孟加拉首都達卡一棟高樓28日失火，濃煙從建築物不斷冒出。（歐新社）
孟加拉首都達卡一棟高樓28日失火，濃煙從建築物不斷冒出。（歐新社）
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孟加拉直升機大火

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