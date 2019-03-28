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業內人士：中國還需十餘年 才能造出有競爭力的客機

2019-03-28 17:46經濟日報 記者陳律安╱即時報導

中國商飛的C919客機。路透。
中國商飛的C919客機。路透。
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航空業界人士表示，中國需要超過十年的時間，才能孕育出具全球競爭力、能與波音空巴匹敵的國產飛機製造商。

達梭系統副董兼執行長查爾斯（Bernard Charles）說，航太是複雜領域，就算對已卓然有成的企業而言，也需要時間累積知識及專有技術，以造出可靠的民航機。

查爾斯向CNBC表示：「我想中國還需造出一或兩個世代的飛機，才能產生真正擁有全球競爭力的產品，但鑒於中國的市場規模，如此發展可期。」

達梭系統販售軟體給飛機製造商，助其數位化，藉由在日常營運中採行更多科技，不僅可以壓低製造噴射機的成本，還能更有效率地運用資源，並提升產量以滿足需求。

而北京當局則藉由成立國營事業「中國商用飛機」，盼降低對波音及空巴的依賴。

現在中國商用飛機旗下有兩款窄體客機，分別為ARJ21以及C919，以及一款正在研發階段的寬體客機C929。該公司2015年已交付首架ARJ21給國內廉價航空，首架C919預料於2021年交付，目前正在試飛階段。

中國商飛也在主要研發中心採用達梭軟體。

查爾斯也對波音737MAX展現信心，「如果你還記得（空巴）A320，在產品周期一開始也是有些問題，但他們後來解決了，這種事情業內所有公司都會發生，因為有著非常複雜的程式、非常複雜的目標，提升產能也一向是挑戰。」

空巴波音競爭力

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