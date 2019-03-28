影／教宗迅速抽手不給信徒吻權戒？影片引發討論

2019-03-28 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



天主教教宗方濟各25日訪問義大利熱門宗教景點洛雷托（Loreto），卻被拍到他多次抽回手臂，不讓部分信眾按傳統親吻他的漁人權戒，在天主教界與網路引發正反論戰。

在網路流傳的影像長約53秒，教宗對19人抽回手，不讓他們親吻漁人權戒。教宗的保守派批評者一直認為他正在放棄行之有年的教義與傳統，這段影像讓他們更加振振有詞，證明教宗準備放棄相傳數個世代的禮儀規章。

教廷史專家梅洛尼（Alberto Melloni）告訴《美聯社》，就他看來，教宗被拍到的舉動沒有似乎特別重要意義，也可能是另一個簡化特定規條的步驟。梅洛尼表示，教宗時不時讓教友親吻他的手，此舉可以算是教宗待人接物及彰顯情誼與親近程度的方式之一。

另有學者表示，若望保祿二世與本篤十六世等兩位前教宗也曾不讓人親吻他們的漁人權戒。還有網民指出，網路流傳的影片太短，沒有道出事件的全貌，其實教宗並沒有全盤拒絕旁人親吻漁人權戒。

官方影像顯示，教宗約花13分鐘接待信眾。BBC記者計算，至少113位修士、修女與教友前來拜會，席間並沒有人在旁提點禮儀。在前10分鐘其間，14人握著教宗的手，但沒有彎腰親吻漁人權戒，41人朝著教宗的手彎腰，分別作勢與真的親吻漁人權戒，另外9人更進一步擁抱教宗，而教宗對此都沒有異議。

10分鐘過後，教宗開始改變節奏，隊伍速度因此加快。有人就辯護指出，教宗接見普通信眾之後，花上更多時間接待坐輪椅的教友與病患，還為他們祈禱。