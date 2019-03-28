星嚴管民航機長飲酒 未過酒測最高坐牢5年罰230萬元

2019-03-28 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



海峽時報報導，新加坡民航局28日宣布管制機長飲酒執勤的更嚴格規定：本月31日起，從樟宜及實里達機場離境的班機機長，將會受到隨機酒精檢測。

星國民航局強調對機長飲酒零容忍，他們規定的禁酒標準是呼氣酒精濃度0.02g/210L。被發現檢測超標的機長將不准飛行，初犯最重將罰坐牢2年、罰金5萬新幣（約台幣115.7萬元），累犯則是最高坐牢5年、罰金10萬新幣（約台幣231.4萬元）。