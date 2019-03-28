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酒駕致死可能判死 酒駕累犯「笑一笑」若無其事

星嚴管民航機長飲酒 未過酒測最高坐牢5年罰230萬元

2019-03-28 17:01聯合報 記者馮克芸╱即時報導

海峽時報報導，新加坡民航局28日宣布管制機長飲酒執勤的更嚴格規定：本月31日起，從樟宜及實里達機場離境的班機機長，將會受到隨機酒精檢測。

星國民航局強調對機長飲酒零容忍，他們規定的禁酒標準是呼氣酒精濃度0.02g/210L。被發現檢測超標的機長將不准飛行，初犯最重將罰坐牢2年、罰金5萬新幣（約台幣115.7萬元），累犯則是最高坐牢5年、罰金10萬新幣（約台幣231.4萬元）。

新加坡航空去年九月開除了一名在澳洲墨爾本執勤前未通過酒測的機長，當時迫使新航取消那班飛機。

新加坡民航局28日宣布，從樟宜及實里達機場離境的航班機長，如未通過酒精檢測，最重...
新加坡民航局28日宣布，從樟宜及實里達機場離境的航班機長，如未通過酒精檢測，最重罰10萬新幣及坐牢5年。圖為新航班機。路透
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新加坡航空民航局機場

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