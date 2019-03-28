回國就「被消失」 中刑警組織主席雙開

2019-03-28 16:02 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



國際刑警組織主席回國後就消失，近日才有消息！國際刑警組織前主席孟宏偉28日因涉嫌貪腐，被中共開除黨籍和公職。孟宏偉過去任中國高官時，因與涉嫌貪腐的重要領導過從甚密，去年10月回到中國後就失去聯絡，經國際刑警組織確認後，中方才坦承拘捕了孟宏偉。中國這項秘密將人逮捕的行為，讓國際對於中國人權紀錄再度引發關注。

連組織都不知其行蹤

據英國《每日電訊報》報導，當時孟宏偉從失去聯絡，到中方證實他被扣查歷時一個多星期，期間連國際刑警也不知道自己主席的蹤影。要等到孟宏偉在法國的妻子向法國警方報案，國際刑警要求中國說明後，中方才證實已經扣留孟宏偉。

孟宏偉自2004年開始擔任中國公安部副部長，與先前涉及貪汙被捕的前中國政治局常委周永康有不少交集。據中國官方媒體《環球時報》報導，中國公安部部長趙克志在3月8日凌晨的會議期間還特別要求「徹底肅清周永康流毒影響」。

根據《亞洲時報》報導，中方控訴孟宏偉的罪行有：濫權獲利、任意挪用部門預算貪汙等，中國共產黨中央紀律檢查委員會發表的聲明也表示，「孟宏偉的行為，嚴重違反黨的紀律與原則。」

損國際形象

然而《BBC》也提到，中國扣留孟宏偉的行為令國際刑警組織「措手不及」，有聲音質疑孟宏偉是中國內部鬥爭的犧牲品，外界也對中國人權現況擔憂。國際組織「人權觀察」2017年特別發出公開信，質疑國際刑警組織能否在孟宏偉的領導下維持對人權的尊重和保護。

香港浸信會大學副教授陳家洛接受BBC訪問時表示，這次事件印證當初輿論普遍對孟宏偉出任國際刑警組織主席時的擔心，他形容這是「國際級的大笑話」，對於中國國際的軟實力形象非常挫敗。

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