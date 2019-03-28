親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

非洲移民劫船 想往歐成功機率低

2019-03-28 16:02台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

28日傳出非洲百名移民轄持貨船，命令船員向馬爾他航行，這些人的身份被認為是想逃向歐洲的移民。對此，反接納移民立場強硬的義大利副總理薩爾維尼與馬爾他都表示，絕不允許這些移民進入本國海域。

根據《英國廣播公司》報導，北非有106名移民獲救後，在得知貨船要把他們送回利比亞時，決定挾持貨船前往馬爾他；消息傳出後被認為是想尋求庇護，但馬爾他軍方指出，將不會讓這艘船進入該國海域。

對於海上非法移民問題，歐洲與非洲國家早已司空見慣，過往不肖商人會透過商船走私非洲難民到歐洲，這些人蛇集團因此賺取暴利，對部分難民來說，卻是心甘情願被當成商品「轉運」，他們認為待在原國家不會有救，寧願冒著在海上走私死亡的風險，為自己的人生賭一把。

義國反對索菲亞行動

對此，據《AP新聞網》報導，歐盟在2015年起執行索菲亞行動（Operation Sophia），目標是打擊環地中海的商業性偷渡人蛇計畫，該計畫到2017年初成效顯著，總計超過200名人蛇集團大佬被捕，歐盟海軍共攔下超過500艘船，獲救的難民約有2.65萬人。

然而，此項計畫將因義大利的反對而在9月喊卡，義大利副總理薩爾維尼是鐵桿反移民人士，他認為，這項名為人道行動的救援計畫迫使義大利收容超額的難民，對於社會問題和安置問題都令人頭痛，儘管部分國家呼籲環地中海國要有愛心與責任心，義國為首的團體仍堅持反海上移民政策，馬爾他正是其中的一員，因此本起移民案的106人最終很可能還是被遣送回利比亞。

【更多精采內容，詳見

移民義大利難民

相關新聞

難民變海盜？拒絕遣返利比亞，108難民挾持貨輪救援船

2019-03-28 16:41

韓媒：金正恩親阿姨加入反北韓組識

2019-03-28 16:37

回國就「被消失」 中刑警組織主席雙開

2019-03-28 16:02

稱反衛星導彈成熟 莫迪加入軍備賽？

2019-03-28 15:57

對中國硬起來 美擬售戰機給台灣

2019-03-28 15:56

「不是中國製」瓶裝水氣壞中國網友

2019-03-28 14:06

美國務卿龐培歐：美正阻止陸外交孤立台灣

2019-03-28 14:01

中美貿易戰 美官員：中方提出空前建議

2019-03-28 11:33

俄派軍挺馬杜洛 川普嗆滾出委內瑞拉

2019-03-28 11:24

挪威調查：低油量導致「維京天空號」擱淺

2019-03-28 11:15

消滅數位足跡超徹底 國都亡了還找不到他

2019-03-28 11:00

憂中國蒐個資搞勒索 美令中資賣同志交友軟體Grindr

2019-03-28 10:11

美國務卿：美國運用所有工具 阻止陸孤立台灣

2019-03-28 08:13

北韓使館遇襲！嫌犯逃美 西國法官擬提引渡

2019-03-28 00:13

全球第四！印度成功試射反衛星飛彈

2019-03-28 00:13

歐盟新規 2022年起新車須加裝限速裝置

2019-03-27 22:27

印度成功發射反衛星飛彈 3分鐘內摧毀衛星

2019-03-27 21:59

鬼影行動？北韓駐西班牙大使館遭「特工突襲」挾持

2019-03-27 21:16

習近平訪歐突破大 法、美都批義國

2019-03-27 18:06

失去軍方後盾 阿爾及利亞強人大位難保

2019-03-27 17:43

全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29

日皇年號怎麼選出來的？中國文學專家獲徵詢

2019-03-27 17:13

日本新年度預算首度衝破百兆 防衛預算連五年創新高

2019-03-27 16:48

倫敦血腥夜 一晚多達6人當街被刀猛刺

2019-03-27 16:31

日本新年號預計4月1日近午發表 安倍周五向未來天皇報告

2019-03-27 16:16

習近平撒錢訪歐 歐洲領袖覺醒戒慎

2019-03-27 16:09

批兩韓眉來眼去 潘基文：盼南韓回頭

2019-03-27 15:07

美承認以對戈蘭高地主權 敘要求安理會緊急會商

2019-03-27 13:46

IS殘部伺機而動 反抗軍籲設國際法庭

2019-03-27 13:46

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36

世界體制大變局 大國博弈牽動新國際秩序

2019-03-21 14:07
看更多

熱門文章

天上飛來禮物！0.5折買到頭等艙 椅子壞掉再獲賠20萬

2019-03-27 17:57

美國務卿：美國運用所有工具 阻止陸孤立台灣

2019-03-28 08:13

嬰兒出生秀「超人POSE」 醫生樂：誕生超級英雄了！　

2019-03-28 14:08

父母行賄爭取女兒入學 耶魯大學開除女學生

2019-03-27 21:52

10年姐妹淘溫馨陪產顧家 卻秘密勾走孩子親爹

2019-03-28 11:45

短天期利率急升 謝金河：債市火燒連環船

2019-03-28 07:57

中美貿易戰 美官員：中方提出空前建議

2019-03-28 11:33

消滅數位足跡超徹底 國都亡了還找不到他

2019-03-28 11:00

美頁岩油不純 亞洲業者拒買

2019-03-28 01:57

反正小孩不懂？網紅媽獨坐頭等艙 老公帶小孩搭經濟艙

2019-03-28 14:29

屋內疑見鬼影 美國夫婦嚇壞了

2019-03-28 12:12

從殖利率倒掛看明年美總統大選 川普要皮皮剉了？

2019-03-27 20:40

壯觀！美空軍24架F-22戰機軍演「大象漫步」

2019-03-28 15:20

土耳其股匯崩跌 里拉隔夜交換利率飆至1,200%

2019-03-28 00:06

梅伊：國會通過脫歐協議 我就下台

2019-03-28 03:39

影／黑山老妖級指甲！醫師清理影片讓人看了療癒

2019-03-27 17:55

「不是中國製」瓶裝水氣壞中國網友

2019-03-28 14:06

超豪奢！英政府花5億在紐約買公寓當總領事官邸

2019-03-28 11:01

全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29

逾2萬人飯碗恐不保！這家電信巨擘要大裁員

2019-03-27 22:39

梅伊喊辭首相 民調盤點繼任人選...支持度全輸她

2019-03-28 13:26

美股小幅收跌 市場聚焦全球經濟成長疑慮

2019-03-28 06:54

歐盟新規 2022年起新車須加裝限速裝置

2019-03-27 22:27

習近平訪歐突破大 法、美都批義國

2019-03-27 18:06

紐時：美中貿易談判最大分歧點與中方「百年國恥」有關

2019-03-28 12:24

印度成功發射反衛星飛彈 3分鐘內摧毀衛星

2019-03-27 21:59

日皇年號怎麼選出來的？中國文學專家獲徵詢

2019-03-27 17:13

歐盟2021年禁拋棄式塑膠產品 中國幫忙推了一把

2019-03-28 09:31

全球第四！印度成功試射反衛星飛彈

2019-03-28 00:13

挪威調查：低油量導致「維京天空號」擱淺

2019-03-28 11:15

再見調幅！日本廣播業者申請停播AM電台

2019-03-27 19:48

美中貿易逆差縮減6%

2019-03-28 01:59

美股道瓊早盤一度跌逾200點 經濟前景疑慮再起

2019-03-28 00:18

西雅圖爆槍擊案 警方：2死2重傷

2019-03-28 09:51

別小看蘋果服務！分析師：比iPhone事業還值錢

2019-03-27 23:34

北韓使館遇襲！嫌犯逃美 西國法官擬提引渡

2019-03-28 00:13

彭博資訊專欄／亞洲寬鬆潮將提前來臨

2019-03-28 01:59

憂中國蒐個資搞勒索 美令中資賣同志交友軟體Grindr

2019-03-28 10:11

紐西蘭反轉 冒出降息聲音

2019-03-28 01:59

向下扎根 日小學明年教寫程式

2019-03-28 01:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top