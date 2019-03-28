非洲移民劫船 想往歐成功機率低

2019-03-28 16:02 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



28日傳出非洲百名移民轄持貨船，命令船員向馬爾他航行，這些人的身份被認為是想逃向歐洲的移民。對此，反接納移民立場強硬的義大利副總理薩爾維尼與馬爾他都表示，絕不允許這些移民進入本國海域。

根據《英國廣播公司》報導，北非有106名移民獲救後，在得知貨船要把他們送回利比亞時，決定挾持貨船前往馬爾他；消息傳出後被認為是想尋求庇護，但馬爾他軍方指出，將不會讓這艘船進入該國海域。

對於海上非法移民問題，歐洲與非洲國家早已司空見慣，過往不肖商人會透過商船走私非洲難民到歐洲，這些人蛇集團因此賺取暴利，對部分難民來說，卻是心甘情願被當成商品「轉運」，他們認為待在原國家不會有救，寧願冒著在海上走私死亡的風險，為自己的人生賭一把。

義國反對索菲亞行動

對此，據《AP新聞網》報導，歐盟在2015年起執行索菲亞行動（Operation Sophia），目標是打擊環地中海的商業性偷渡人蛇計畫，該計畫到2017年初成效顯著，總計超過200名人蛇集團大佬被捕，歐盟海軍共攔下超過500艘船，獲救的難民約有2.65萬人。

然而，此項計畫將因義大利的反對而在9月喊卡，義大利副總理薩爾維尼是鐵桿反移民人士，他認為，這項名為人道行動的救援計畫迫使義大利收容超額的難民，對於社會問題和安置問題都令人頭痛，儘管部分國家呼籲環地中海國要有愛心與責任心，義國為首的團體仍堅持反海上移民政策，馬爾他正是其中的一員，因此本起移民案的106人最終很可能還是被遣送回利比亞。

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