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稱反衛星導彈成熟 莫迪加入軍備賽？

2019-03-28 15:57台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

印度總理莫迪宣稱，該國最近打下低軌道衛星，說明該國的反衛星導彈航太技術已成熟。(...
印度總理莫迪宣稱，該國最近打下低軌道衛星，說明該國的反衛星導彈航太技術已成熟。(圖擷自Wikimedia)
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印度聲稱反衛星導彈技術成熟，恐加入太空軍備競賽！印度總理莫迪28日表示，印度利用反衛星導彈可擊落低軌道衛星，成熟的技術能被稱為是太空大國。外媒指出，若莫迪所言屬實，印度將是繼美、中及俄國之後世界第4個擁有此技術的國家，莫迪大打太空軍備競賽的原因也引人疑竇，一說是單純是為發展國力，另一說是他用來拼勝選的政治籌碼。

全球前四航太技術

根據《CNBC網》報導，近年來大國較量軍事能力的標準已經到航太領域，繼美國、中國及俄羅斯成功研發出反衛星導彈後，印度總理莫迪28日宣稱，該國成功打下低軌道衛星，表示印度已擁有比肩全球前四的航太軍武技術。

隨著莫迪發言之後，全球對印度的航太發展目的感到好奇，而該國駐美大使哈基指出，印度之所以發表這樣的航太成果，一大部分原因是為了宣傳軍事實力，但目的並非有害於國際，哈基說：「印度無意參與太空軍備競賽，我們一向認為，航太技術都是出自於和平，這項技術偏向宣傳性。」

然而，在近期不斷傳出俄國瘋狂投入航太技術發展的消息後，全球對美、中及俄的航太軍備競賽消息已是草木皆兵，這次印度的加入必然受密切注目。

航太宣傳應是政治手段

據《英國廣播公司》報導，專家也正在研究印度宣傳此技術的真正原因，究竟是如哈基所說的宣傳用，還是帶有更多因素。隨著印度表訂在5月進行議會大選，該國內部認為這應該是莫迪的政治手段。

反對派認為，這是莫迪為了替該黨爭取選票而釋出的消息，西孟加拉邦部長班納吉表示，莫迪的做法根本是「假公濟私」，透過權力進行黨派宣傳，以期贏下議會話語權；對於反對派的指責，該國選舉專員表示，由於莫迪是以總理身份向國民宣傳這項消息，而非以黨的身份，看起來不算違規。

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印度莫迪太空

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