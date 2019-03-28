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「不是中國製」瓶裝水氣壞中國網友

2019-03-28 14:06聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

南非一家瓶裝水廠商推出一款名為「STILL WATER it's not made in China」（還是水，不是中國製）產品，引發中國消費者的怒火，他們形容該廠商「種族歧視」，揚言抵制這項產品。

「不是中國製」公司於2014年開始營運，但在一名中國網友於微博上分享後，才吸引大眾廣泛注意。該網友表示，「我會強烈抵制它，該廠商好像是卯足勁要昭告世界，他們與中國沒有半點關係」。另名網友則評論，「如果它不是在中國製造，我就不會喝！」

這家廠商總部位在德爾班，該公司一名匿名代表告訴南華早報，公司對中國網友的反應感到驚訝，「我們從未計畫製造爭議」。

他指出，雖然在中國製造的產品通常與廉價和低品質有關，但該公司已在官網上澄清，使用這樣的名稱，目的為與其他公司區分，公司以為大眾會看見他們的獨特幽默。

官網上寫著，「我們有個想法，在當地做些不同的事情，因為每人都習慣在所有東西上看見『中國製造』」。

據報導，該公司收到網友反應後，感受龐大壓力，目前考慮更名為「Madiba-land」（馬迪巴的土地），「馬迪巴」是南非前總統曼德拉的族名，意思為「親愛的酋長」 。

加拿大先前有廠商推出「不是中國製」杯子，澳洲也有「不是中國製縫紉」公司。

圖／取自It's not Made in China官網
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圖／取自It's not Made in China官網
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南非

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