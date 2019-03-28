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超豪奢！英政府花5億在紐約買公寓當總領事官邸

2019-03-28 11:01聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

英國政府最近花1200萬英鎊（約台幣4億9000萬元）在美國紐約買下一層豪華公寓，當作英國北美貿易專員兼紐約總領事菲利浦森（Antony Phillipson）新官邸，以便用於洽談英美自貿協定。

據衛報報導，套房地點坐落在聯合國廣場50號（50 UN Plaza）的第38樓，共七房一廳，另擁有一間圖書室、一間化妝室和六間衛浴。英國外交部表示，已經談到最好的價錢，該公寓將有助於在未來幾年內，於英國最大出口市場的商業首都推廣英國。

該層樓佔地5893平方英尺（約166坪），享有全景，可以俯瞰東河。套房中有五間臥室被指定為「員工臥室」，但英國外交部表示，只會供總領事和他的近親居住。

該棟44層樓高的建築由英國建築師福斯特（Norman Foster）操刀設計，鄰近曼哈頓的聯合國總部，被稱為「全球最佳地址」。

主張減稅、提高政府效率的英國「納稅人聯盟」主管克羅伊．威斯特利（Chloe Westley）表示，「大家經常忘記，這種奢侈開銷是以犧牲辛苦的家庭為代價，這些家庭希望他們繳給政府的錢主要用於公共服務」。

紐西蘭政府2015年也花800萬美元，替紐國駐聯合國大使波希門（Gerard van Bohemen）買下該棟建築第18層樓公寓，遭到外界批評。同年，卡達也砸4500萬美元購買大樓的四戶公寓。美國前任駐聯合國大使海理（Nikki R. Haley）也曾住在這棟大樓。

英國外交部表示，正在出售總領事現有官邸。

英國北美貿易專員兼紐約總領事新官邸擁有全景，能俯瞰東河，並緊臨聯合國總部。圖/取...
英國北美貿易專員兼紐約總領事新官邸擁有全景，能俯瞰東河，並緊臨聯合國總部。圖/取自衛報
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