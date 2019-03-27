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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

歐盟新規 2022年起新車須加裝限速裝置

2019-03-27 22:27聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

歐盟通過新規定，2022年起出廠新車必須加裝控制速限的「智慧速度輔助」系統，並作為汽車的標準配備。

歐盟運輸事務專員比安科斯卡指出，歐洲每年有2萬5000人死於交通事故，透過這項新的安全法規，希望減少人為因素造成的交通憾事。

這項新規定並未明載該使用何種技術限制車輛速度，歐洲汽車製造業協會表示，各國速限不同，交通標誌不統一，就算有裝置也難以全部偵測。此外，現行的地圖資料對各地速限也不夠完備，技術上有困難。

不過已有汽車製造商著手研發限速裝置，Volvo本月初指出，正研究讓汽車行駛時速不超過180公里的技術。

歐盟通過新規定，2022年起新車須加裝限速裝置，圖為捷克的Skoda車廠。（法新...
歐盟通過新規定，2022年起新車須加裝限速裝置，圖為捷克的Skoda車廠。（法新社）
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