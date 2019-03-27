印度成功發射反衛星飛彈 3分鐘內摧毀衛星

2019-03-27 21:59 中央社 新德里27日專電



印度總理莫迪今天宣布印度成功成為全球第4個擁有反衛星能力的國家。印度政府消息人士也透露，印度的反衛星飛彈3分鐘內就能摧毀人造衛星。

印度內閣安全委員會（Cabinet Committee onSecurity）上午的會議結束後，莫迪（Narendra Modi）與國防研究暨發展組織（DRDO）主席芮迪（G.Satheesh Reddy）、國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）及國安會成員協調後，以印地語（Hindi）發表電視演說，宣布印度27日成功試射飛彈摧毀一枚低軌道衛星。

莫迪稍晚也在推特（Twitter）說，這項名為「宇宙能量任務」（Mission Shakti）的反衛星飛彈試射，是非常複雜且以極高的速度進行，具備卓越的精確度，它展示印度傑出科學家的卓越嫻熟與印度太空計畫的成功。

莫迪推文強調，印度是第4個獲得這種（反衛星）專業與現代化能力的國家，這使印度自豪無畏地成為太空強權，將使印度變得更強大、更安全，並進一步實現和平與和諧。

除了印度之外，全球只有美國、俄羅斯和中國擁有反衛星能力。

在莫迪宣布上述消息後，印度「國際亞洲新聞社」（ANI）引述政府消息來源說，印度的反衛星飛彈是於上午11時16分在印度東部奧里薩省（Orissa）巴拉索爾縣（Balasore）昌迪普（Chandipur）綜合試射場發射，3分鐘內摧毀距離地表300公里的一枚低軌道衛星。

雖然莫迪沒有說明被摧毀的衛星所屬，但補充指印度沒有違反任何國際法律或條約。

印度「國際亞洲新聞社」報導說，這顆被摧毀的衛星是印度準備淘汰的衛星。

莫迪宣布這項消息，是在印度國會下院大選展開前夕。莫迪希望能爭取連任，正積極創造他所領導執政黨聯盟的有利環境。

印度國會下院大選從4月11日到5月19日分7個階段在印度各地舉行投票。