習近平訪歐突破大 法、美都批義國

2019-03-27 18:06 台灣醒報 記者劉屏╱台北報導



中國大陸國家主席習近平訪問義大利、摩納哥、法國等3個歐洲國家，爭取到義大利加入「一帶一路」，並與法國簽署了金額高達數百億美元的大量雙邊協議，被視為是此行的重大突破，但義大利之舉，卻遭美國、法國批評，後續問題猶待觀察。

《澳大利亞廣播公司》的評論文章指出，中國大陸的「一帶一路」是習近平的雄心壯志，目標是藉由「新絲路」把亞洲與歐洲聯繫的更緊密，尤其是要帶動中國欠發達的西部地區發展，堪稱現代史上規模最大、最具野心的外交及經濟計畫之一。

西方疑慮一帶一路

西方的先進工業國家對「一帶一路」有種種疑慮，擔心國家主權受傷，也擔心會因為借貸金額太高而無法如期償還，不但背負鉅額債務，甚至可能不得不讓中國大陸的力量進入本國。澳洲即是因此而拒絕「一帶一路」。如今習近平到訪之際，與義大利總理康提簽署備忘錄，使義大利成為7大工業國（G7）之中第一個加入此一倡議者，意義非比尋常。

接下來的法國之行，習近平與法國總統馬克宏簽署多項協議，但是馬克宏不同意加入「一帶一路」倡議，反倒是批評了義大利。

康提承受不小的壓力，這個壓力來自義大利政府內部的成員、來自其他歐盟國家，也來自美國。但是康提堅定認為「一帶一路」有利於義大利的發展、建設。如今義大利加入「一帶一路」，使中國的力量進入地中海地區，得以與奧地利、匈牙利、捷克等國更緊密接觸，具有戰略意涵。

義國貸款是誘餌

不少人問，義大利有4個港口將因為「一帶一路」而大幅度更新，然而更新之後，營運、管理的具體工作如何？中國大陸的角色如何？目前都不清楚，所以康提內閣成員有人公開反對義大利加入「一帶一路」。

義大利，還有其他國家，之所以有人反對加入「一帶一路」，是因為擔心北京當局其實是以貸款為餌，真正的目的是擴張國家實力。他們質疑，一旦財務狀況欠佳的國家無法償還貸款，事態會如何演變？是否中國接手？若干西方國家的人士認為，自己的國家財務狀況還不錯，不會出現這種狀況，但為避免助長中國氣焰，所以還是不加入為宜。

義大利加入「一帶一路」後，中國將參與多個項目的建設，包括衛星、金融、農業、天然氣、鋼鐵、以及提升雙邊貿易。面對反對聲浪，康提告訴國會，他之所以如此決定，最主要的考量是如何平衡外貿，因為目前的外貿情勢實在不樂觀。

馬克宏言行不一？

康提並說，這項協定並沒有法定約束力，所以義大利仍保有很大的彈性。在法國，習近平與馬克宏簽署了15項商業協定，總價值為美金636億元，包括能源、運輸、金融等，還有300架「空中巴士」公司生產的民用飛機。

然而，就在上星期五，馬克宏還說，「讓中國公司購買歐洲的基礎設施是戰略錯誤」，並且強調歐盟國家必須團結以應對「諸如中國、俄羅斯、我們的夥伴美國這些巨人」。事隔幾天，馬克宏的作法不同於他的說法，而且雖然沒有加入「一帶一路」，但仍然同意與中國「在某些國家合作投資」，作為一帶一路的墊腳石。

此外，法國也希望在非洲議題方面與中國合作，因為北京當局在非洲經營多年，而法、中兩國在非洲並非戰略競爭關係，應可在安全、教育、基礎設施、發展等方面合作。

總之，義大利加入「一帶一路」，不但法國批，美國也批得厲害，美國國家安全會議稱義大利此舉「讓中國的掠奪行徑變得合法，且不會給義大利人民帶來福祉」，讓習近平的突破變得尷尬無比。

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