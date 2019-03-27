親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

習近平訪歐突破大 法、美都批義國

2019-03-27 18:06台灣醒報 記者劉屏╱台北報導

中國大陸國家主席習近平訪問義大利、摩納哥、法國等3個歐洲國家，爭取到義大利加入「一帶一路」，並與法國簽署了金額高達數百億美元的大量雙邊協議，被視為是此行的重大突破，但義大利之舉，卻遭美國、法國批評，後續問題猶待觀察。

《澳大利亞廣播公司》的評論文章指出，中國大陸的「一帶一路」是習近平的雄心壯志，目標是藉由「新絲路」把亞洲與歐洲聯繫的更緊密，尤其是要帶動中國欠發達的西部地區發展，堪稱現代史上規模最大、最具野心的外交及經濟計畫之一。

西方疑慮一帶一路

西方的先進工業國家對「一帶一路」有種種疑慮，擔心國家主權受傷，也擔心會因為借貸金額太高而無法如期償還，不但背負鉅額債務，甚至可能不得不讓中國大陸的力量進入本國。澳洲即是因此而拒絕「一帶一路」。如今習近平到訪之際，與義大利總理康提簽署備忘錄，使義大利成為7大工業國（G7）之中第一個加入此一倡議者，意義非比尋常。

接下來的法國之行，習近平與法國總統馬克宏簽署多項協議，但是馬克宏不同意加入「一帶一路」倡議，反倒是批評了義大利。

康提承受不小的壓力，這個壓力來自義大利政府內部的成員、來自其他歐盟國家，也來自美國。但是康提堅定認為「一帶一路」有利於義大利的發展、建設。如今義大利加入「一帶一路」，使中國的力量進入地中海地區，得以與奧地利、匈牙利、捷克等國更緊密接觸，具有戰略意涵。

義國貸款是誘餌

不少人問，義大利有4個港口將因為「一帶一路」而大幅度更新，然而更新之後，營運、管理的具體工作如何？中國大陸的角色如何？目前都不清楚，所以康提內閣成員有人公開反對義大利加入「一帶一路」。

義大利，還有其他國家，之所以有人反對加入「一帶一路」，是因為擔心北京當局其實是以貸款為餌，真正的目的是擴張國家實力。他們質疑，一旦財務狀況欠佳的國家無法償還貸款，事態會如何演變？是否中國接手？若干西方國家的人士認為，自己的國家財務狀況還不錯，不會出現這種狀況，但為避免助長中國氣焰，所以還是不加入為宜。

義大利加入「一帶一路」後，中國將參與多個項目的建設，包括衛星、金融、農業、天然氣、鋼鐵、以及提升雙邊貿易。面對反對聲浪，康提告訴國會，他之所以如此決定，最主要的考量是如何平衡外貿，因為目前的外貿情勢實在不樂觀。

馬克宏言行不一？

康提並說，這項協定並沒有法定約束力，所以義大利仍保有很大的彈性。在法國，習近平與馬克宏簽署了15項商業協定，總價值為美金636億元，包括能源、運輸、金融等，還有300架「空中巴士」公司生產的民用飛機。

然而，就在上星期五，馬克宏還說，「讓中國公司購買歐洲的基礎設施是戰略錯誤」，並且強調歐盟國家必須團結以應對「諸如中國、俄羅斯、我們的夥伴美國這些巨人」。事隔幾天，馬克宏的作法不同於他的說法，而且雖然沒有加入「一帶一路」，但仍然同意與中國「在某些國家合作投資」，作為一帶一路的墊腳石。

此外，法國也希望在非洲議題方面與中國合作，因為北京當局在非洲經營多年，而法、中兩國在非洲並非戰略競爭關係，應可在安全、教育、基礎設施、發展等方面合作。

總之，義大利加入「一帶一路」，不但法國批，美國也批得厲害，美國國家安全會議稱義大利此舉「讓中國的掠奪行徑變得合法，且不會給義大利人民帶來福祉」，讓習近平的突破變得尷尬無比。

【更多精采內容，詳見

義大利一帶一路法國

相關新聞

全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29

倫敦血腥夜 一晚多達6人當街被刀猛刺

2019-03-27 16:31

日皇年號怎麼選出來的？中國文學專家獲徵詢

2019-03-27 17:13

失去軍方後盾 阿爾及利亞強人大位難保

2019-03-27 17:43

日本新年度預算首度衝破百兆 防衛預算連五年創新高

2019-03-27 16:48

日本新年號預計4月1日近午發表 安倍周五向未來天皇報告

2019-03-27 16:16

習近平撒錢訪歐 歐洲領袖覺醒戒慎

2019-03-27 16:09

批兩韓眉來眼去 潘基文：盼南韓回頭

2019-03-27 15:07

鬼影行動？北韓駐西班牙大使館遭「特工突襲」挾持

2019-03-27 14:47

美承認以對戈蘭高地主權 敘要求安理會緊急會商

2019-03-27 13:46

IS殘部伺機而動 反抗軍籲設國際法庭

2019-03-27 13:46

奧步護航軍政府？泰國大選的「不公平」爭議

2019-03-27 12:26

【重磅快評】泰國大選未選先贏？這是場為帕拉育量身定做的選舉

2019-03-27 12:24

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

泰國大選啟示錄：民主選擇了「軍政府」？

2019-03-27 10:57

緊張升高 以色列空襲報復哈馬斯火箭攻擊

2019-03-27 10:34

泰親民主陣營籌組聯盟 反對軍政府繼續執政

2019-03-27 10:30

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

抗陸新部署！日在西南離島增兵

2019-03-27 00:46

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

加薩走廊空襲警報：以色列、哈瑪斯「誤射互轟」

2019-03-26 21:11

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

美積極佈局阿曼 防伊切斷石油命脈

2019-03-26 17:26

總統球員兼裁判 東非島國再傳作票

2019-03-26 17:14

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平竟變中華民國總統

2019-03-26 17:14

波音再受挫！習近平訪法 中國一口氣買下300架空巴飛機

2019-03-26 17:12

泰旅遊巴側翻13中國客受傷 其中7人重傷

2019-03-26 15:41

以敘爭奪戈蘭高地為哪樁 爭議始末一次懂

2019-03-26 14:55

送女進名校 南韓大學教授迫學生代寫論文

2019-03-26 14:53

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

400年來第一次！「尿尿小童」不再尿出乾淨飲用水

2019-03-27 09:50

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

又一油菜籽農企被封殺 加拿大要派團到中國談判了

2019-03-27 14:17

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

全球IC設計排行 美國穩居霸主台灣第2

2019-03-27 11:25

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00

Fed扭轉操作？引發論戰

2019-03-27 00:42

日本最早！ 東京櫻花今滿開 賞櫻要趕快

2019-03-27 11:12

全球貿易減幅 十年最大

2019-03-27 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top