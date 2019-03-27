失去軍方後盾 阿爾及利亞強人大位難保

2019-03-27 17:43 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



阿爾及利亞軍方突然宣佈，不再支持現任總統連任！阿國軍事首長薩拉26日在對全國演說時表示，現任總統包特夫里卡需盡快辭職，並實施新憲法選出下一任總統。軍方的表態讓阿國強人難以戀棧總統大位，也反應人民對經濟不佳、弊案叢生現況的不滿。

強人戀棧元首職位

根據《歐洲新聞網》報導，薩拉在對外演說中，呼籲已經連任30多年的總統包特夫里卡下台。他說，「避免我國局勢日漸惡化，大家要考慮阿爾及利亞國家利益下採取行動，我們應找出最好的方法，解決這次選舉的危機。」

《歐洲新聞網》指出，在示威民眾的壓力下，包特夫里卡11日宣布放棄角逐第5個任期，並一併取消即將到來的選舉。不過這未能化解民怨，因為他未辭去國家元首職務，並表示在施行新憲法前他將繼續留任，等於實質上延長他目前任期。

根據《BBC》報導，軍方在阿爾及利亞握有大權，對包特夫里卡的未來至關重要，先前因避免干預內政，沒有直接表態。

年輕人最為不滿

這次抗議中，30歲以下年輕人的聲音最大，他們佔了阿國50%以上的人口。，其中很多是苦於失業、擔心未來前途的年輕人，他們不僅想要換掉包特夫里卡，還希望國家制度有根本上的改變。

根據《半島電視台》報導， 自2014年石油價格暴跌後，原本依賴石油賺取外匯的政府開始撙節，加上通貨膨脹、年輕人失業率攀高、人才流向國外，社會漸被不安氣氛籠罩；此外，政商界貪腐頻傳，使得人民對現況越來越不滿。

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