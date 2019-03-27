日本新年度預算首度衝破百兆 防衛預算連五年創新高

2019-03-27 16:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日本國會。 美聯社資料照片 分享 facebook 日本國會午後通過二○一九年度年度預算，達101兆4571億日圓，首度突破百兆大關，防衛費5兆2574億日圓也再創新高。

在在野黨沒有程序杯葛情況下，參議院院會下午進行年度預算表決，在自民、公明聯合執政的多數優勢下順利通過，完成預算審查。

自日本首相安倍晉三再次執政後，防衛預算年年增加。防衛省去年八月底向財務省提報防衛預算申請額為5兆1911億日圓，較前一年度增加約1000億日圓，增幅兩趴，再創新高。但今日實際通過預算比防衛省申請額還增加了600億日圓。

其中包括兩座陸基神盾系統採購費用約2000億日圓；以及為因應中國解放軍海洋頻繁，日本加強西南諸島防衛，添購新護衛鑑、潛艦，並導入可在敵方射程範圍外發動對敵基地攻擊的遠距空對地飛彈(stand-off missile)等；被視為新防衛領域的太空、網絡空間應對能力也是預算增長重點項目。

除防衛預算，因少子化高齡化導致社會保障費持續膨脹，今年社會保障相關預算34兆593億日圓，同樣創下新高，已經達到日本政府總預算的三分之一。高齡化所需醫療、介護預算增加了4774億日圓，安倍政府為兌現幼兒教育、保育免費的政見，也將預算往上墊高。

但歲出總額一舉突破100兆關卡的最大原因在於10月消費稅調漲後的增稅對策。日本10月起消費稅將由現行的8%提升至10%，為減小社會衝擊，日本政府將推出集點還原兌現、購屋補助等方案，相關對策預算合計2兆280億日圓。