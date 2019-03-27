親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

韓國瑜談陳致中提告外患罪 妙回「他自己怎不自首外遇」

神車就是霸氣！ TOYOTA Corolla Altis雙動力售價69.8萬起

日本新年度預算首度衝破百兆 防衛預算連五年創新高

2019-03-27 16:48聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本國會。 美聯社資料照片
日本國會。 美聯社資料照片
分享
日本國會午後通過二○一九年度年度預算，達101兆4571億日圓，首度突破百兆大關，防衛費5兆2574億日圓也再創新高。

在在野黨沒有程序杯葛情況下，參議院院會下午進行年度預算表決，在自民、公明聯合執政的多數優勢下順利通過，完成預算審查。

自日本首相安倍晉三再次執政後，防衛預算年年增加。防衛省去年八月底向財務省提報防衛預算申請額為5兆1911億日圓，較前一年度增加約1000億日圓，增幅兩趴，再創新高。但今日實際通過預算比防衛省申請額還增加了600億日圓。

其中包括兩座陸基神盾系統採購費用約2000億日圓；以及為因應中國解放軍海洋頻繁，日本加強西南諸島防衛，添購新護衛鑑、潛艦，並導入可在敵方射程範圍外發動對敵基地攻擊的遠距空對地飛彈(stand-off missile)等；被視為新防衛領域的太空、網絡空間應對能力也是預算增長重點項目。

除防衛預算，因少子化高齡化導致社會保障費持續膨脹，今年社會保障相關預算34兆593億日圓，同樣創下新高，已經達到日本政府總預算的三分之一。高齡化所需醫療、介護預算增加了4774億日圓，安倍政府為兌現幼兒教育、保育免費的政見，也將預算往上墊高。

但歲出總額一舉突破100兆關卡的最大原因在於10月消費稅調漲後的增稅對策。日本10月起消費稅將由現行的8%提升至10%，為減小社會衝擊，日本政府將推出集點還原兌現、購屋補助等方案，相關對策預算合計2兆280億日圓。

高齡化消費稅太空

相關新聞

全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29

倫敦血腥夜 一晚多達6人當街被刀猛刺

2019-03-27 16:31

日皇年號怎麼選出來的？中國文學專家獲徵詢

2019-03-27 17:13

日本新年號預計4月1日近午發表 安倍周五向未來天皇報告

2019-03-27 16:16

習近平訪歐突破大 法、美都批義國

2019-03-27 18:06

失去軍方後盾 阿爾及利亞強人大位難保

2019-03-27 17:43

習近平撒錢訪歐 歐洲領袖覺醒戒慎

2019-03-27 16:09

批兩韓眉來眼去 潘基文：盼南韓回頭

2019-03-27 15:07

鬼影行動？北韓駐西班牙大使館遭「特工突襲」挾持

2019-03-27 14:47

美承認以對戈蘭高地主權 敘要求安理會緊急會商

2019-03-27 13:46

IS殘部伺機而動 反抗軍籲設國際法庭

2019-03-27 13:46

奧步護航軍政府？泰國大選的「不公平」爭議

2019-03-27 12:26

【重磅快評】泰國大選未選先贏？這是場為帕拉育量身定做的選舉

2019-03-27 12:24

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

泰國大選啟示錄：民主選擇了「軍政府」？

2019-03-27 10:57

緊張升高 以色列空襲報復哈馬斯火箭攻擊

2019-03-27 10:34

泰親民主陣營籌組聯盟 反對軍政府繼續執政

2019-03-27 10:30

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

抗陸新部署！日在西南離島增兵

2019-03-27 00:46

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

加薩走廊空襲警報：以色列、哈瑪斯「誤射互轟」

2019-03-26 21:11

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

美積極佈局阿曼 防伊切斷石油命脈

2019-03-26 17:26

總統球員兼裁判 東非島國再傳作票

2019-03-26 17:14

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平竟變中華民國總統

2019-03-26 17:14

波音再受挫！習近平訪法 中國一口氣買下300架空巴飛機

2019-03-26 17:12

泰旅遊巴側翻13中國客受傷 其中7人重傷

2019-03-26 15:41

以敘爭奪戈蘭高地為哪樁 爭議始末一次懂

2019-03-26 14:55

送女進名校 南韓大學教授迫學生代寫論文

2019-03-26 14:53

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

「會引起男生性衝動」一張短裙照 女老師被中學開除

2019-03-27 13:38

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

只有40秒挽救 失事波音機師…與死神拉扯20回

2019-03-27 11:00

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

美媒：為何台灣應擔心川普承認戈蘭高地主權屬以色列？

2019-03-27 11:21

剛捐7500萬，川普女婿就收到哈佛錄取信...看一樁耶魯入學弊案，如何掀開美國名校最黑暗的後門文化

2019-03-27 15:52

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

影／赴「飛機墳場」途中 波音737 MAX又出包迫降

2019-03-27 12:44

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

波音737 Max發動機又出包 西南航空平安迫降奧蘭多

2019-03-27 08:27

再禁！中國擴大制裁加拿大芥花籽 杜魯多將派團訪中

2019-03-27 09:16

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

400年來第一次！「尿尿小童」不再尿出乾淨飲用水

2019-03-27 09:50

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

他還活著！多倫多被綁架中國留學生找到了

2019-03-27 12:24

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

又一油菜籽農企被封殺 加拿大要派團到中國談判了

2019-03-27 14:17

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

全球IC設計排行 美國穩居霸主台灣第2

2019-03-27 11:25

報復攻擊！以色列夜襲加薩走廊

2019-03-27 00:41

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32

歐盟廢除夏令時間 2021年起各國自由決定

2019-03-26 21:55

俄羅斯軍機抵委內瑞拉 蓬佩奧：美不會袖手旁觀

2019-03-27 08:30

蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00

Fed扭轉操作？引發論戰

2019-03-27 00:42

日本最早！ 東京櫻花今滿開 賞櫻要趕快

2019-03-27 11:12

全球貿易減幅 十年最大

2019-03-27 00:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top