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全球只有2本 馬克宏送習近平法文版《論語導讀》

2019-03-27 17:29世界日報 中國新聞組／北京27日電

馬克宏向習近平贈送1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著當作國禮。 新華...
馬克宏向習近平贈送1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著當作國禮。 新華社
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中國國家主席習近平日前在法國會見法國總統馬克宏，會見前，馬克宏向習近平贈送1688年法國出版的首部《論語導讀》法文版原著當作國禮。馬克宏介紹，這部《論語導讀》原著目前僅存兩本，一本送給習近平，另一本存放在法國吉美亞洲藝術博物館。習近平回應，這個禮物很珍貴，打算帶回去收藏在中國國家圖書館。

新華社報導，這部《論語導讀》的作者是17世紀法國人弗朗索瓦貝尼耶。法國媒體巴黎人報評論說，這本《論語導讀》原著「非常珍貴」，法方把它作為國禮送給習近平，凸顯了中歐交往歷史的悠久。馬克宏說，《論語》的早期翻譯和導讀曾對孟德斯鳩和伏爾泰的哲學思想給予啟發。

2014年，中法建交50周年之際，習近平曾在給吉美博物館舉辦的「漢風－中國漢代文物展」的序言中寫道，中法分別是東西方文明的重要代表，兩國加強文明交流互鑒，有助於夯實中法關係的民意基礎，有利於促進中華文化和法蘭西文化交相輝映，有利於推動世界文明多樣化發展。

法國前總統吉斯卡爾德斯坦曾對新華社記者說，他讀過很多關於中國歷史文化的著作，《論語》就擺放在自己的床頭櫃上。

走進巴黎鳳凰書店，在一個大紅「中國結」的「指引」下，可以找到《論語》等一批中國文化書籍。女店員說，包括她本人在內，法國有很多熱愛中國文化的讀者，《論語》等有關中國文化的書籍銷量不錯。2014年，《論語》與《道德經》、《水滸》、《西遊記》、《家》等名著，曾一起入選「在法國最有影響的十部中國書籍」之列。

法國習近平馬克宏

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