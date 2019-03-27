批兩韓眉來眼去 潘基文：盼南韓回頭

2019-03-27 15:07 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



「南韓應回歸聯合國陣線！」前聯合國秘書長潘基文日前赴首爾演講，據外媒27日報導，潘基文於演講中建議南韓需回頭與聯合國同站在制裁北韓的立場，即便兩國是鄰居，而雙方近年來互動頻繁，但潘基文提醒南韓當局，北韓仍未放棄核武，盼南韓及時踩住煞車。

北韓恐採更激烈行動

據《拉美通訊社》27日報導指出，曾領導聯合國10年的潘基文日前至南韓首都首爾演講。他在演講中提到，「川金二會」討論未果，因為北韓不肯放棄核武，然而此提議川普被直接否決，後者則認為雙方應該循序漸進的達成協議。潘基文表示，北韓在談判受挫後，可能會採取更強烈的動作。

而南韓則在近幾個月試圖透過協助北韓規避聯合國制裁，期望北韓能因此放棄核武。對此，潘基文表示，北韓領袖明顯對南韓及美國有雙重標準，金小胖絕對會集中火力對抗反對他的國家。

若統一將拖垮經濟

日本《NHK世界版》則報導，針對北韓情勢，潘基文希望南韓「回頭是岸」，期待南韓當局能回歸聯合國陣線，共同制裁北韓。

他強調，美國與南韓的聯盟，會敦促南韓總統文在寅暫緩單方面想聯合兩韓的舉動。潘基文也說，現今南韓經濟已臻成熟，可謂是完全的「已開發國家」。若將來兩韓統一，北韓勢必拖垮整體經濟，因此他認為，兩韓統一，依目前金正恩和北韓的情況絕對不可為。

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