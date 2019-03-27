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IS殘部伺機而動 反抗軍籲設國際法庭

2019-03-27 13:46台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

IS雖已潰敗，但仍有許多殘留部隊須處理。美國支持的反抗軍「敘利亞民主軍」在敘利亞拘留了許多IS的殘餘勢力，其中除了敘利亞人，還有其它加入IS的外國人。反抗軍希望國際可以針對這些「戰犯」，設立國際法庭並讓當地盡早脫離IS魔爪。

叛軍組成複雜

根據《BBC》，一位反抗軍官員表示，敘利亞民主軍在攻下IS最後的據點巴格霍茲後，發現了至少1千名外國籍的軍人，他們分別從50個國家來投奔IS。由於各國對於該國國民都有管轄權，且國際法明文規定不可任意處置戰俘，敘利亞民主軍希望國際可以協助解決剩餘IS戰犯。

美國總統川普對敘利亞戰事告一段落表示欣慰，但他也強調剩下的IS殘部在當地仍是重要的安全威脅，根據美國官員目前的情報，可能還有1萬5千到2萬個武裝分子伺機而動，對於當地仍為潛在恐怖主義威脅。

訴諸法律還居民正義

反抗軍發表聲明表示，他們希望國際可以成立戰爭法庭，將戰爭相關國際法與人權條約實踐，給敘利亞居民交代，並讓這些跨國的罪犯受到法律的制裁。

國際法對於戰爭罪在羅馬設有國際刑事法庭專門處理戰爭案例，過去在盧安達種族清洗內戰與巴爾幹內戰都有成立國際戰犯法庭，針對相關戰犯進行審判。如果是重大案件，如納粹、二戰的日本，也都有成立特別審判庭處理。

但根據《奇摩新聞網》報導，轉型正義專家賀伯契特跟記者說，敘利亞沒有加入《國際刑事法院羅馬規約》，再加上庫德族在國際上的身分有爭議，而相關審判程序曠日費時，加上在戰亂國家很難保證原告受害人的安全，因此很難對IS進行戰爭法庭審判。

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IS敘利亞戰爭

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