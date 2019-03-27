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鬼影行動？ 北韓駐西班牙大使館遭「突襲」懸案

泰國在野黨共組聯盟 宣稱掌握眾院多數

2019-03-27 13:03經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

泰國為泰黨周三表示，已和其他政黨合組 「民主陣線」，已掌握眾議院多數，進而有權組織政府。

不過，「民主陣線」的席次無法爭取總理一職，因為總理需經過參眾兩院共同選舉產生 ，但參院2014年已被軍政府推翻，全由軍政府任命。

為泰黨總理候選人蘇達拉表示，以部分開出選票計算，「民主陣線」掌握255席。

為泰黨總理候選人蘇達拉。路透
為泰黨總理候選人蘇達拉。路透
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